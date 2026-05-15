2026 AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem kayıt yenileme sürecine yönelik geri sayım sürüyor. Lise eğitimini açıktan sürdüren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanacak kılavuzu bekliyor. MEB Açık Öğretim Lisesi resmi adresinden yapılan duyurularla öğrenciler bilgilendiriliyor. Peki, AÖL 3.dönem kayıt kılavuzu yayımlandı mı? AÖL 3.dönem kayıtları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapılmıştı. Bu nedenle öğrenciler, 2026 yılı 3. dönem kayıt takvimi için de gözlerini mayıs ayına çevirdi. Ancak MEB’den konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. AÖL öğrencilerinin, temmuz ayında yapılması beklenen sınavlara katılabilmesi için öncelikle kayıt yenileme işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

Önceki yılların uygulama takvimi ve güncel öngörüler ışığında kayıt sürecinin Mayıs ayının son haftası ile Haziran ayının ilk yarısı arasında gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

AÖL 3.dönem kayıt yenileme takvimi için gözler MEBde... AÖL 3.dönem kayıtları ne zaman?

KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerin okulun resmî internet sitesinde belirtilen tarihlerde yaptırdıkları kayıt işlemine kayıt yenileme denir. Öğrencilik durumu aktif, beklemeli veya kayıt yenilememiş olan öğrencileri 3. dönem sınavı için kayıt yenileme işlemini yaptırabilir. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar sınavlara katılamaz.



AÖL 3.DÖNEM KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesine kayıtlı olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sınav katılım ücreti yatırıldıktan sonraki iş gününde sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Sınav katılım ücretini yatıran öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmek zorundadır. Kayıt yenileme işlemi sistem tarafından otomatik olarak yapılmayan veya kayıt yenileme işlemini kendisi yaptırmak isteyen öğrenciler halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırabilecektir.

