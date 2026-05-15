MHP yönetimi bir il teşkilatını daha feshetti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Isparta il teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Yalçın, MHP Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay'ın atandığını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Isparta teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Yalçın'ın X hesabından yapılan açıklamada il başkanlığına Osman Gülay'ın getirildiği bildirildi.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Teşkilatı ile 13 ilçe teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Isparta İl Başkanlığı görevine Osman Gülay atanmıştır"

ÇOK SAYIDA İLDE TEŞKİLATLAR FESHEDİLMİŞTİ

MHP Genel Merkezi tarafından nisan ayı başından bu yana feshedilen il teşkilatları ise şu şekilde:

İstanbul İl Teşkilatı (6 Nisan 2026'da 39 ilçe teşkilatıyla birlikte feshedildi)

Kütahya İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Eskişehir İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Kars İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Bilecik İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Çanakkale İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Muğla İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Bolu İl Teşkilatı (20 Nisan 2026)

Ardahan İl Teşkilatı (21 Nisan 2026)

Gaziantep İl Teşkilatı (24 Nisan 2026)

Bingöl İl Teşkilatı (24 Nisan 2026)

Malatya

Haberle İlgili Daha Fazlası