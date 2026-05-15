Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, 15 Mayıs 2026 Cuma günü, “Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Açılış Töreni”ne katıldı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, törende yaptığı konuşmada, Niğde’de son 23 yılda 45 sağlık tesisi yapıldığı, biri eğitim ve araştırma hastanesi olmak üzere ilde 7 hastane olduğu bilgilerini paylaşarak “Bir de fizik tedavi gibi dal hastanesi olan ve sağlıkla ilgili iyi işler yapılan bir şehrimiz.” dedi.

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin sağlık alanında büyük bir gelişim gösterdiğini vurgulayarak “Türkiye bugün 271 bin hasta yatağıyla, 275 ağız ve diş sağlığı hastanesiyle, 138 ağız ve diş sağlığı merkeziyle ve 1.154 genel hastanesiyle dünyada, sağlık hizmetlerinin en iyi sunulduğu ülkelerinden biridir.” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışına katıldı

Türkiye’de 53 bin diş hekimi olduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, diş tedavisinin yanı sıra ağız ve diş sağlığının korunmasını da önemsediklerini dile getirerek “Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde diş ünitelerimiz var. Bu merkezlerde çocuklarımıza, gençlerimize ve yaşlılarımıza koruyucu diş hekimliği hizmeti sunuyoruz. Niğde’de 2 tane, Bor’da 1 tane Sağlıklı Hayat Merkezimiz var. Buradaki diş ünitelerinde ilk müdahalenin ücretsiz yapılarak kişinin hastaneye gönderilebileceği ve hastane sonrasındaki kontrollerinin yine burada yapılabileceği bir sistemimiz var.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Niğde’de hizmete sundukları 400 yataklı hastanenin daha kapsamlı çalışabilmesi için de bugün ilde değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi.

Bakan Kemal Memişoğlu, “Size bir müjde vermek istiyorum.” diyerek Niğde’nin Bor ilçesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin projesini bu yılın sonunda bitirip ihalesini 2027’nin ilk çeyreğinde yaparak hastaneyi en kısa sürede vatandaşların hizmetine sunacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışına katıldı

Türkiye’nin sağlık alanında artık yeni teknolojiler üreteceğinin altını çizen Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Türkiye nasıl sağlık hizmetinde örnek olmuşsa sağlık teknolojisinde de sağlık sanayisinde de aynı savunma sanayisi gibi dünyanın sayılı ülkeleri arasına girecek.” dedi.

Yerli ve millî cihazlar üreteceklerini kaydeden Bakan Memişoğlu, “Solunum cihazı ürettik, akciğer-kalp pompa makinesi ürettik, yüzde 90’ı yerli. Birkaç hafta içinde Bilkent Şehir Hastanesinde ilk hastamızın ameliyatını onunla yapacağız. Bundan bir hafta evvel, Türkiye’nin kendi ultrasonunu üreteceği sözleşmelere imza attık. Türkiye, iki sene sonra kendi doppler ultrasonografi cihazını yerli olarak üretecek bir durumda. İnşallah bunu da başarmış olacağız, fabrikasını Türkiye’ye kurmuş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Esenlik Mevzuatı” çıkaracaklarından bahsederek “Bu esenlik mevzuatı sadece hastalara sağlık hizmeti sunmak için değil, sağlıklı kalmak için özel sektörün de olacağı, kamu sektörünün de olacağı, üniversitenin de olacağı, sağlıklı insanların sağlıklı yaşamı devam ettirmesi için hizmet sunacak bir mevzuat. İnşallah çok kısa zamanda da uygulamaya geçireceğiz. Bu sadece Türk vatandaşına değil, yurt dışından gelen sağlıklı turistler için de hizmet kapasitesi oluşturacak bir alan.” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Niğde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışına katıldı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Niğde il ziyareti programı kapsamında açılış töreninden önce Niğde Valisi Nedim Akmeşe ve yetkililerle Valilikte görüşerek ilin sağlık altyapısı ve hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Açılış töreninin ardından Niğde Belediyesini ziyaret edecek olan Bakan Memişoğlu, daha sonra Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Niğde Sağlık Yöneticileri Toplantısı’na katılacak.

Sağlık Bakanı Memişoğlu, akşamüstü ise Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları ve yöneticilerle bir araya gelecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası