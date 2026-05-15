Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde okul bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken fenalaşan 14 yaşındaki 9’uncu sınıf öğrencisi Menderes Durmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı.

ANİDEN FENALAŞTI

Arkadaşları ile birlikte okulun bahçesinde top oynayan 14 yaşındaki 9’uncu sınıf öğrencisi Menderes Durmuş, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine koşarak gelen öğretmenleri, yaptıkları kontrolde nabzının durduğunu fark etti.

Top oynarken bir anda yere yığıldı… Liseli Menderes'in acı sonu

ÖLÜMÜNDE ‘KALP KRİZİ’ ŞÜPHESİ

Sağlık ekiplerine haber veren okul yönetimi, kalp masajı yaparak nabzının tekrar atmasını sağlamaya çalıştı.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, Durmuş’u ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği öğrenci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ACIMIZ TARİFSİZ"

Menderes Durmuş’un okulunda büyük hüzün yaşandı. Okul yönetimi sosyal medyada bir paylaşım yaparak "Acımız tarifsiz" ifadelerini kullandı.

Cenaze otopsi için morga kaldırılırken kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

