İstanbul Bağdat Caddesi'nde faaliyet gösterirken bir gecede boşaltılan ve sahibinin 250 milyon dolarlık vurgunla yurt dışına kaçtığı galerici hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Reynmen dahil birçok ünlü ismi dolandıran S Class Otomotiv ve sahibi Şahin Çolak hakkında iflas kararı verildi.

Bağdat Caddesi'nde lüks araçlarla dikkat çeken S Class Otomotiv'in sahibi Şahin Çolak, 2025 yılının sonunda bir gecede ortadan kaybolmuştu. Şahin Çolak'ın yurt dışından getirilen lüks araçları "tam ÖTV'li hale getirme" vaadiyle araç sahiplerinden yüklü miktarda ödeme aldığı ancak herhangi bir işlem yapmadığı tespit edilmişti. Ayrıca ünlülerin araçlarını satma vaadiyle aldığı ancak araç sahiplerine ödeme yapmayarak yurt dışına kaçan Şahin'in yaklaşık 250 milyon dolar vurgun yaptığı ortaya çıkmıştı. Meşhur galerici ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Geçtiğimiz dönemde konkordato başvurusu yapan S Class Otomotiv ve sahibi Şahin Çolak hakkında karar verildi. İstanbul 1. Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebini reddederek şirketin iflasına hükmetti. Mahkeme tasfiye sürecinin başlatılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, Şahin Çolak ve S Class Otomotiv’in yanı sıra bağlı şirketlerden Büyük Varan Denizcilik Turizm için de iflas kararı aldı. Yayınlanan ilanda, Hayırlıoğlu Taahhüt ve İnşaat Anonim Şirketi’nin borca batık olmadığı gerekçesiyle iflasına gerek görülmediği belirtilirken, tüm konkordato tedbirlerinin kaldırıldığı ve komiserlerin görevine son verildiği kaydedildi. İflas tasfiyesi adi ve basit tasfiye usullerine göre yürütülecek.

REYNMEN'İ DE DOLANDIRMIŞTI

Söz konusu galericinin dolandırdığı isimler arasında bazı futbolcular ve ünlü rapci Reynmen de bulunuyor. Reymen'in lüks aracını alan galerinin 4 milyon TL para verdiği, kalan miktarı ise aracın satışından sonra vereceğini belirttiği ancak ödeme yapmadığı öğrenildi. Aynı şekilde dolandırılan diğer isimlere de ya az miktarda ödeme yapılmış ya da hiç yapılmamış.

