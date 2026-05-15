Antalya'da Hakan Şaklar'ın evine yurt dışı numarası üzerinden 4 yıldır yemek siparişi veriliyor. Kapısına zaman zaman nakliyeci, ambulans, cenaze aracı ve polis gönderildiğini söyleyen Şaklar, şahısların 500 bin TL vermemesi durumunda kendisini vuracağı yönünde tehditler savurduğunu söyleyerek şikayetçi oldu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meydan Kavağı Mahallesi'nde ikamet eden İnşaat Mühendisi Hakan Şaklar'ın evine 4 yıldır sürekli olarak günde onlarca yemek siparişi verilerek, adresine kuryeler gönderildi.

POLİS DE GÖNDERDİLER NAKLİYECİ DE...

Ardı arkası kesilmeyen yemek siparişleri ile yapılan taciz kimi zaman farklı boyutlara taşındı. Hakan Şaklar'ın ikametine nakliyeci, ambulans, cenaze aracı ve annesine şiddet uyguladığı ihbarı ile polis dahi gönderildi. Sürekli kapısının çalınmasından rahatsız olan Şaklar oturduğu apartmanın kapısına bir yazı yazsa da soruna çözüm olmadı.

500 BİN TL İSTEDİLER

Sürekli olarak gönderilen çok sayıdaki yemek siparişi ve kuryelerin yanı sıra boyutu değişen tacizlerden bunalan Hakan Şaklar, polis merkezi ve savcılığa müracaatta bulundu. Ancak verilen yemek siparişlerinin yurt dışı kaynaklı bir telefon numarası ile verildiği tespit edildi. Bir şekilde telefon numarasına ulaşan Şaklar, mesaj yolu ile irtibat kurduğu kişiden gelen cevap ile şok oldu. Görüştüğü şahıs kendisinin yanı sıra annesinin ve apartmandaki komşularının da irtibat numaralarının kendilerinde bulunduğunu belirterek, 500 bin TL talep etti.

"AYNI ANDA 30 TANE KURYE GELİYOR"

Yaklaşık 4 yıldır asılsız siparişlerle uğraştığını belirten Hakan Şaklar, "Bu 4 yılın son 1.5 yılında bu siparişler arttı. Özellikle son 10 günde de artık zirve yaptı. Çiçekçi geliyor, yemek geliyor. Geçenlerde burada aynı anda 30 tane kurye vardı. Öğlen 12.00 gibi başlıyor, gece saat 03.00'e kadar zilimiz hiç susmuyor. Nakliyeci gönderiyorlar, cenaze aracı, ambulans, çilingir gönderiyorlar. Biz artık bu konudan çok sıkıldık. 2022 yılında bir şikayette bulunmuştum, ama yurt dışı menşeli bir numara olduğu için bulamadılar. Artık 5G'ye geçtik, teknolojimiz ilerledi. Artık bizim dayanacak gücümüz kalmadı" dedi.

"PARAYI VERMEZSEN SENİ DE AİLENİ DE VURURUZ" DEMİŞLER

Annesine şiddet uygulandığı yönünde ihbarla kapısına ambulans ve polis dahi gönderildiğini söyleyen Şaklar, "Gece 02.30'da özel bir ambulans geldi buraya, güya ben anneme şiddet uyguluyormuşum. Diyafondan konuşuyoruz, kapıyı açmıyoruz. Kapıyı açmayınca sağlık görevlisi arkadaşlar polisle birlikte geldiler. Polis olunca açtık kapıyı, geldiler. Anneme herhangi bir şiddet olayı olup olmadığını sordular. Annem ‘Yok oğlum, biz yıllardır bunlarla uğraşıyoruz' dedi. Bunun üzerine ben firma yetkilisine hangi numara ile kendilerini buraya gönderildiğini sordum. Yurt dışı Amerika menşeli bir numara ile gönderildiğini belirtti. Ben bu numaraya mesaj attım. ‘Arkadaşım sen beni tanıyor musun, derdin ne, niye rahatsız ediyorsun' deyince ‘Bize 500 bin TL vereceksin, aksi halde seni, aileni, yakınlarını vuracağız' diye tehdit mesajı gönderdi" ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mesaj yolu ile görüştüğü şahsın talep ettikleri parayı Konuksever Mahallesi'nde belirttikleri konumda bulunan bir çöp konteynerine bırakmasını, aksi takdirde dijital yollarda yapılan şantajın devam edeceğini söylediğini belirten Şaklar, "Elinde bir senet olup olmadığını, kendisinden niye 500 bin TL istediğini, kendisine borcum olmadığını söyledim. Bana Muratpaşa Konuksever Mahallesi'ndeki semt pazarının önündeki çöp konteynerinin içine kırmızı bir poşette 500 bin TL göndermemi söyleyerek 3 gün süre verdi. 3 gün içinde göndermediğim takdirde ‘Seni vuracağız' diye tehdit mesajı gönderdi. 3 günü geçti, gelen giden yok ama bizim de sabrımız kalmadı. Bu kişinin bulunmasını istiyorum. Yazıktır, buraya her gün onlarca kurye geliyor. Biz Cumhuriyet Başsavcılığı'na TCK'nın ilgili maddelerince çökme, yağma, tehdit, şantaj, iç huzuru bozma yönünde avukatım aracılığı ile suç duyurusunda bulunduk. Bu kişinin ivedilikle bulunmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Kimliği belirsiz şahısların komşularını da rahatsız ettiğini ve mesajlar yolladığını belirten Hakan Şaklar, "4 yıldır tam sayı veremiyorum ama bir günde 30 tane yemek siparişi getiren kurye arkadaşın toplandığı oluyor. Toplamda bini geçmiştir. Dijital bir şantaj var ortada, Amerika menşeli bir telefon numarası üzerinden bunu yapıyorlar. Komşularımızdan birkaçının telefon numarasını bulmuşlar. Onlara da mesaj gönderiyorlar. Normalde benim ailemin telefon numaralarını biliyorlar. ‘Komşunuz Perihan Hanım'a söyleyin, oğlunun bize 500 bin TL borcu var. Parayı ödesin, aksi halde torunlarını da vururuz. Sizi de vururuz' gibi komşularımıza da bu şekilde tehdit mesajları gönderiyorlar" ifadelerini kullandı.

