Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki girişimci Mehmet Doğan, deneme amaçlı başladığı topraksız çilek üretimini talep artınca 4 bin metrekarelik modern seraya taşıdı. Otomasyonlu sulama ve iklimlendirme sistemleriyle üretim yapan genç çiftçi, 72 bin fideyle yılda 50 ton çilek üretmeyi ve ilerleyen süreçte ihracata başlamayı hedefliyor.

Denemeyle başladı, talep patlayınca sera kurdu: Günde 500 kilo üretiyor

KÜÇÜK SERADAN 4 BİN METREKARELİK ÜRETİME ULAŞTI

Lüleburgaz'a bağlı Ovacık köyünde yaşayan 30 yaşındaki Mehmet Doğan, bölgede çilek üretiminin az, talebin ise yüksek olduğunu gözlemleyerek 2020 yılında 30 metrekarelik alanda sera kurdu.

Kurduğu küçük serada farklı çilek çeşitleri üzerinde verim, kalite ve lezzet denemeleri yapan Doğan, "Sabrina" çeşidinde karar kıldı.

Üretim alanını 2022 yılında 300 metrekareye, bu yılın başında ise 4 bin metrekareye çıkardı.

500 KİLO ÇİLEK HASADI

Otomasyonlu sulama ve iklimlendirme sistemi bulunan serasında 72 bin çilek fidesiyle üretim yapan Doğan, gün aşırı gerçekleştirilen hasatta ortalama 500 kilogram ürün elde ediyor. Üretilen çilekler iç piyasada satışa sunuluyor.

50 TON VERİM HEDEFLİYOR

Doğan, çiftçi bir ailede yetiştiğini ve artan talep üzerine kendi imkanlarıyla çilek üretimine başladığını söyledi.

Üretim kapasitesini yıllar içinde artırdığını belirten Doğan, serada bu yıl yaklaşık 50 ton verim hedeflediğini ifade etti.

“ASIL AMACIMIZ…”

Çilek üretiminin hassas ve yoğun emek gerektirdiğini dile getiren Doğan, "Burada kademe kademe büyüyüp süreci en iyi şekilde gözlemleyip hata yapmadan doğru ve emin adımlarla ilerlemek istemiştik. Şimdi onu başardık. Asıl amacımız 30-35 bin metrekarelik alanda üretim yapıp ihracat gerçekleştirmek" dedi.

Teknolojinin tüm imkanlarından faydalandıklarını anlatan Doğan, otonom sistemler sayesinde sulama, ilaçlama ve iklimlendirme işlemlerini kontrollü şekilde gerçekleştirdiklerini belirtti.

TOPRAKSIZ TARIMLA VERİM İKİ KAT…

Topraksız tarım sayesinde geleneksel üretime göre daha yüksek verim elde ettiklerini vurgulayan Doğan, "Açık alanda birim başına yaklaşık 500 gram ürün alınabilirken, bu sistem sayesinde 1 kilograma kadar verim elde edebiliyoruz." diye konuştu.

Küresel ısınma ve su kaynaklarının azalmasına dikkati çeken Doğan, topraksız tarımın önemli ölçüde su tasarrufu sağladığını, geleneksel tarımda 1 kilogram çilek elde etmek için yaklaşık 50 litre su kullanılırken, bu sistemde aynı miktar ürün için yaklaşık 1 litre su harcandığını sözlerine ekledi.

