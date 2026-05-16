Son 16 turunda veda ettiği Şampiyonlar Ligi sahnesinde yeni sezonda daha yukarıları hedefleyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig devi Manchester City'den sezon sonu ayrılık kararı alan Bernardo Silva için şartları zorluyor. Orta saha transferinde listenin tepesindeki oyuncuya yapılan teklifin detayları belli oldu.

Bir yandan üst üste 4'üncü olmak üzere toplamda 26'ncı Süper Lig şampiyonluğunu kutlayan, diğer yandan yeni sezon kadro planlamasını yapan Galatasaray'da Bernardo Silva iddiası güçleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün, Portekizli yıldızı renklerine bağlamak için yaptığı teklif ortaya çıktı.

Bernardo Silva'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro.

3 YILLIK MALİYETİ 50 MİLYON EURO

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, dünyaca ünlü 31 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme, 10 milyon euro garanti maaş ve imza parasıyla birlikte 3 yıl için yaklaşık 50 milyon euro değerinde bir paket sundu. Silva'nın menajeri Jorge Mendes, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Galatasaray, 26'ncı Süper Lig şampiyonluğunu RAMS Park'ta taraftarıyla kutladı.

CITY KARİYERİ

Manchester City'de 2017 yılından bu yana forma giyen Portekizli futbolcu, sezon sonu takımdan ayrılacağını duyurdu. Premier Lig devi ile 3 şampiyonluk yaşayan Bernardo Silva, Şampiyonlar Ligi zaferi kazanan kadronun önemli parçasıydı. Bu sezon 50 resmi maça çıkan deneyimli oyuncu, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

