Çinli bilim insanları, ülkenin ilk toplu klonlama projesine imza atarak yüksek verimli altı süt keçisini başarıyla klonladı. Gelişmiş genetik teknolojiyle üretilen bu keçiler, hayvancılık sektöründe 10 yıl süren ıslah çalışmalarını birkaç aya indirerek üretimi katlamayı hedefliyor.

Çin’in Şaanxi eyaletinde yürütülen çalışmada, Kuzeybatı Tarım ve Ormancılık Üniversitesi’nden araştırmacılar büyük bir teknolojik atılıma imza attı. Proje lideri Wang Xiaolong, klonlanan dört erkek ve iki dişi keçinin, yıllık süt verimi 2 bin 800 kilogramı aşan ve dünyanın en seçkin süt keçisi ırklarından olan Saanen keçilerinden kopyalandığını duyurdu.

Hayvancılıkta çığır açan gelişme! İlk toplu klonlama projesi gerçekleşti: Verimi duyan inanamıyor

YALNIZCA SÜT VERİMLERİ DEĞİL, SÜTÜN KALİTESİ DE ÖNE ÇIKIYOR

Yeni doğan klon keçiler sadece rekor süt verimleriyle değil, aynı zamanda sütünün yüksek yağ ve protein kalitesiyle de öne çıkıyor. Ayrıca bu hayvanların çevreye güçlü uyum sağlama, istikrarlı üreme yeteneği ve hastalıklara karşı yüksek direnç gösterdiği belirtildi.

2800 KİLOGRAMI AŞAN SÜT VERİMİ

Bilim insanları bu başarıya ulaşmak için "genomik seçim" ve "somatik hücre klonlaması" adı verilen gelişmiş bir moleküler üreme sistemini birleştirdi. Hücrelerin ayrıştırılmasından embriyonun anne karnına transferine kadar olan tüm aşamalar optimize edilerek ilk kez toplu bir başarı elde edildi.

Uzmanlar, geleneksel yöntemlerle 8 ila 10 yıl süren üstün nitelikli keçi yetiştirme sürecinin bu teknolojiyle inanılmaz derecede hızlanacağını vurguluyor. Böylece hayvancılık sektörünün en büyük sorunları olan yavaş çoğalma, uzun nesil aralığı ve kaliteli genlerin zamanla kaybolması gibi problemler ortadan kalkacak.

Bu çalışmanın yapıldığı Şaanxi eyaleti rastgele seçilmiş bir yer değil, bölge Çin’deki süt keçilerinin %40’ına ev sahipliği yapıyor ve ülkedeki keçi sütü ürünlerinin %80’ini işliyor. Bu başarı, Çin’in 2026-2030 yıllarını kapsayan 15. Beş Yıllık Planı hedefleriyle de tam bir uyum içinde. Ülke, yeni dönemde hayvancılıkta kaliteyi ve verimliliği artırmak için bu tür gelişmiş biyoteknoloji projelerini resmi olarak desteklemeye devam edecek.

