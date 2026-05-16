Pazartesi akşamları yayımlanan Delikanlı dizisinin final fragmanı paylaşıldı. Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusuyla dikkatleri üzerine çeken Delikanlı dizisi 7. bölümüyle ekran macerasını sonlandıracak.

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın paylaştığı Delikanlı dizisi için final kararı almıştı. Delikanlı final fragmanı yayında. Yayınlanan tanıtımda Miran, kendisine ihanet eden Yusuf’la sert bir yüzleşmeye giriyor. Hazan ve Dila arasında sıkışıp kalan Yusuf ise sonunda kalbinin sesini dinleyerek gerçek aşkını seçiyor; ancak aldığı bu karar, herkes için yıkıcı sonuçları beraberinde getiriyor. Ailesiyle ilgili öğrendiği sarsıcı gerçeklerle dünyası altüst olan Dila, hayatının en büyük hayal kırıklığıyla yüzleşirken Delikanlı ise ömrünü karartan Sarp’la geri dönüşü olmayan son hesaplaşmasına hazırlanıyor. Mahallede Kızılhan ailesine karşı büyüyen öfke ve intikam ateşi giderek yayılırken, tanıtımın finalinde Yusuf’un kurduğu tüm oyunu Dila’ya itiraf etmesi heyecanı zirveye taşıyor.

DELİKANLI FİNAL FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

Delikanlı final fragmanı yayımlandı... Delikanlı neden final yapıyor?

DELİKANLI DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Yüksek prodüksiyon kalitesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosuna rağmen Delikanlı dizisinin reytinglerde istenilen seviyeye ulaşamaması nedeniyle final kararı alındı. Özellikle güçlü tanıtım kampanyası ve bölüm başı yüksek maliyetiyle sezonun iddialı projeleri arasında gösterilen yapım, ekran macerasını beklenenden erken tamamlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası