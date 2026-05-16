Volkswagen, GTI tarihindeki en büyük dönüşümlerden birine imza attı. Markanın ilk tamamen elektrikli GTI modeli olan yeni ID. Polo GTI resmi olarak görücüye çıktı.

Volkswagen, performans odaklı GTI serisini elektrik çağına taşıdı. Markanın yeni modeli ID. Polo GTI, 50 yıllık GTI tarihindeki ilk tamamen elektrikli otomobil olarak tanıtıldı. Dünya prömiyeri ise Nürburgring 24 Saat yarışları kapsamında gerçekleştirildi.

Yeni ID. Polo GTI, Volkswagen’in MEB+ platformu üzerine geliştirildi. Otomobilin ön aksında konumlandırılan elektrik motoru 166 kW yani 226 beygir güç ve 290 Nm tork üretiyor. Araç, 0’dan 100 km/sa hıza 6,8 saniyede ulaşabiliyor ve son hızı da 175 km/s ile sınırlandırılmış.

Efsane geri döndü: Volkswagen ilk elektrikli Polo GTI’ı tanıttı

Volkswagen, yalnızca düz hızlanmaya değil sürüş karakterine de özel önem verdiğini söylüyor. Bu nedenle araçta elektronik kontrollü ön diferansiyel kilidi, adaptif DCC spor süspansiyon sistemi ve GTI’a özel direksiyon ayarları standart olarak sunuluyor.

RETRO TASARIM ÇİZGİLERİ KORUNMUŞ

Tasarım tarafında ise geleneksel GTI detayları korunmuş durumda. Ön bölümde kırmızı GTI şeridi, sportif tamponlar, 19 inç jantlar ve özel aydınlatmalı VW logosu otomobilin en dikkat çekici unsurları arasında yer alıyor. İç mekanda ise retro desenli spor koltuklar, kırmızı dikiş detayları, GTI logolu spor direksiyon ve ilk nesil Golf GTI tarzında kullanılabilen gösterge panel dikkat çekiyor.

Marka, elektrik mimarisi nedeniyle aracın benzinli versiyonuna göre iç mekanda daha geniş bir hacim sunduğunu belirtti. 441 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırılınca 1240 litreye çıkıyor.

424 KM MENZİL VE HIZLI ŞARJ

Volkswagen ID. Polo GTI, 52 kWsa kapasiteli NMC bataryaya sahip. Aracın WLTP menzili 424 km ve 105 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde yüzde 10'dan yüzde 80'e yaklaşık 24 dakikada şarj olabiliyor.

FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni ID. Polo GTI’ın Avrupa’da yaklaşık 39 bin euro başlangıç fiyatıyla satışa sunulması bekleniyor. Ön siparişlerin sonbaharda başlaması planlanırken teslimatların ise 2027’ye doğru başlaması öngörülüyor.

