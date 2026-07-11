Temmuz ayının ortasında, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken Hakkari'de görenleri şaşkınlık içinde bırakan bir manzara kaydedildi. Yüksekova ilçesinde 8 metrelik kar tünelleri dikkat çekti. Dev tünelleri temizlemek için bölgeye gönderilen iş makineleri tünellerde adete kayboldu.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar adeta tünelleri andırdı.

Yüksekova ilçesinde Temmuz ayının ortalarına gelinirken, karla mücadele çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

Temmuzun ortasında 8 metre kar! İş makineleri dev tünellerde kayboldu

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, ilçe merkezinde bulunan İkiyaka dağlarının Dat göllerinin yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Temmuzun ortasında 8 metre kar! İş makineleri dev tünellerde kayboldu

KEPÇELE YETERLİ OLMADI

Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör de kullanıyor.

Temmuzun ortasında 8 metre kar! İş makineleri dev tünellerde kayboldu

Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırıyor.

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