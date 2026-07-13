Öğrenciler ve veliler "14 Eylül'e kaç gün kaldı" araştırıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller ve yarıyıl tatili tarihleri netleşirken öğrenciler ve veliler yeni dönemin başlayacağı günü araştırıyor.

Yaz tatilini sürdüren milyonlarca öğrenci ve veli, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımlayarak okulların açılış tarihi ile dönem, ara tatil ve yarıyıl tatili takvimini duyurdu.

14 EYLÜL'E KAÇ GÜN KALDI?

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlayacağı 14 Eylül 2026 Pazartesi gününe 63 gün kaldı. Yaz tatilinin ardından milyonlarca öğrenci yeniden ders başı yapacak. Okulların açılmasına sayılı haftalar kala hem öğrenciler hem de veliler okul alışverişi, kayıt işlemleri ve hazırlıklarını sürdürüyor. Öğretmenler ise yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki mesleki çalışmalarına öğrencilerden önce başlayacak.

14 Eylüle kaç gün kaldı, okullar ne zaman açılıyor? 2026-2027 okulların açılış tarihi

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı çalışma takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca ortaokul 5. sınıf, imam hatip ortaokulu 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için de rehberlik ve uyum çalışmaları gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin mesleki çalışma dönemi ise 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. Böylece öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki hazırlıklarını tamamlayarak öğrencileri karşılayacak.

14 Eylüle kaç gün kaldı, okullar ne zaman açılıyor? 2026-2027 okulların açılış tarihi

MEB 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Birinci dönemin tamamlanmasının ardından yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 tarihleri arasında uygulanacak.

İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci ara tatil ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline çıkacak.

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