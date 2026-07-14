Fenerbahçe, Marsilya’nın İngiliz sağ kanadını nihayet bitirdi. Sarı lacivertlilerde ilk olarak başkan adayı Hakan Safi’nin anlaştığı yıldız oyuncunun peşini Aziz Yıldırım yönetimi de bırakmadı. Kanarya, uzun uğraşlar sonunda mutlu sona ulaştı…

Fenerbahçe sezonun en ses getiren transferlerinden birisine imza attı. Sarı lacivertliler, Marsilya’nın İngiliz sağ kanat oyuncusu Mason Greenwood’u uzun uğraşlar sonunda bitirdi. Greenwood ismi ilk olarak sarı lacivertlilerin gündemine başkan adayı Hakan Safi ile girdi. Safi, yıldız futbolcuyla anlaştığını, seçilmesi hâlinde imza attıracağını söyledi. Seçimi kazanan Aziz Yıldırım yönetimi de bu yıldızın peşini bırakmadı. Yıldırım ve kurmayları Safi’nin anlaştığı 50 milyon avronun daha da altında 39,5 milyon avroya Marsilya’yı ikna etmeyi başardı. Yönetici Cihan Kamer ile futbol direktörü Oğuz Çetin dün Marsilya’ya gitti.

Mason Greenwood

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Pazarlıklar henüz tamamlanmadığı dönemde Marsilya’nın sezon başı kampına katılan Greenwood, Fenerbahçe’ye söz verdiği gerekçesiyle Roma, Atletico Madrid ve son anda araya giren Al Ahli’nin daha cazip tekliflerini elinin tersiyle itti. Kulüplerin el sıkışmasının ardından Greenwood, takımının sezon öncesi kampından ayrılarak Marsilya’ya gitti. Burada Fenerbahçeli yöneticilerle buluşan yıldız oyuncu sarı lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu söyledi. F.Bahçe’nin Greenwood’u bitirmesi taraftarlar arasında sevinçle karşılandı. 24 yaşındaki İngiliz futbolcuyla dört yıllık sözleşme imzalanacak. Greenwood ardından F.Bahçe’nin Avusturya kampına katılacak.

YILLIK 11 MİLYON AVRO ALACAK

Mason Greenwood, Fenerbahçe’den yıllık 8 milyon avro artı 3 milyon avro da bonus alacak. 39,5 milyon avroluk bonservis bedelinin yüzde 45’ini Marsilya alacak. Yüzde 40’lık dilimi ise bir sonraki satıştan pay hakkı olan Manchester United’a gidecek. Paranın yüzde 10’u ise bir önceki kulübü Getafe’nin olacak.

Mason Greenwood

İKİ SEZONDA 48 GOL, 16 ASİST

Son iki sezonda Marsilya forması giyen Mason Greenwood, skorer kimliğiyle öne çıktı. Manchester United’ın altyapısından yetişen yıldız oyuncu kendi kulübünde beklediği süreleri bulamasa da Marsilya’da parladı. Greenwood, Marsilya’daki ilk sezonunda 36 maçta 22 gol, 5 asistle oynarken, geçen sezon da 45 maçta 26 gol, 11 asistle göz kamaştırdı.

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