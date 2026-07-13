Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio; İsmail Kartal'ın oyun felsefesi, Şampiyonlar Ligi hedefleri, bireysel performansı ve milli futbolcumuz Arda Güler'e dair değerlendirmeler yaptı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Marco Asensio, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını belirten Asensio, kendisinin fiziksel olarak hazır olduğunu dile getirdi.

"OYNAMAK İSTEDİĞİMİZ FUTBOL İLGİ ÇEKİCİ"

İsmail Kartal'ın oyun felsefesi hakkında konuşan 30 yaşındaki futbolcu, "Kamp çok iyi gidiyor. Teknik direktörümüz biz kendi oyun anlayışını ve takımın nasıl mücadele etmesini istediğine dair felsefesini aşılıyor. Bu prensipleri giderek daha iyi benimsiyoruz. Oynamak istediğimiz futbol çok ilgi çekici ve hücum odaklı. Bu oyun anlayışı, elimizdeki oyuncu grubuyla da mükemmel şekilde örtüşüyor. Bence bunu son iki hazırlık maçında da gösterdik. Önümüzde bir hazırlık maçı daha var. Ardından resmi maçlar başlayacak. Asıl hedeflerimiz için gerçekten mücadele etmemiz gereken yer de orası olacak." dedi.

"BENİM EN SEVDİĞİM NUMARA"

Bu sezon 10 numaralı formayı giyeceğini söyleyen Asensio, "Benim en sevdiğim numara. Özelliklerime de uygun olduğunu düşünüyorum. Daha önceki yıllarda, özellikler genç takımlarda bu numarayı giymiştim. Boşa çıkınca ben de aldım. Ayrıca Fenerbahçe taraftarı için de çok özel bir numara olduğunu düşünüyorum ve gururla taşıyacağım." dedi.

İsmail Kartalın planı Asensioyu heyecanlandırdı

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAYI İSTİYORUZ"

Hedeflerinin öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olduğunu da dile getiren İspanyol oyuncu, "Fenerbahçe gibi bir kulüp her zaman Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedeflemelidir. Bizim de hedefimiz bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı istiyoruz. Elemeler çok yakında başlayacak. Bu yüzden ilk haftalardan itibaren çok iyi hazırlanıyoruz. Ben kariyerimde daha önce temmuz ortasında başlayıp bu kadar önemli maçlar oynayacağım bir sezon yaşamamıştım. Bu açıdan farklı ama çok önemli bir süreç. Bence en iyi şekilde hazırlanıyoruz ve çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Sonrasında ne olacağını zaman gösterecek ancak bunu başarabileceğimize inanıyoruz. Taraftarımıza ilk büyük mutluluğu yaşatıp Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı istiyoruz. Ama dediğim gibi adım adım ilerlememiz gerekiyor. Biz de maç maç, tur tur ilerlemeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

"ARDA GÜLER ÇOK BÜYÜK YETENEKLİ BİR OYUNCU"

İspanya'da forma giyen Arda Güler'le ilgili de konuşan Asensio, "Arda Güler çok büyük yeteneğe sahip bir oyuncu. Sahip olduğu yeteneği çalışkanlığıyla birleştirirse ortaya çok başarılı bir kariyer çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

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