Türkiye'ye gelen gurbetçilere büyük kolaylık! Yabancı plaka kullanımında yeni dönem
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışında yaşayan vatandaşları ilgilendiren yeni düzenlemeyi açıkladı. Yabancı plakalı araçların Türkiye'de kullanımına ilişkin kurallar yeniden düzenlenirken, aile bireylerine önemli kolaylıklar getirildi.
- Yeni düzenlemeye göre, izin hakkı sahibi kişi Türkiye'de bulunması şartıyla eşi, anne-babası, büyükanne-dedesi, çocukları ve torunları araç sahibi araçta olmasa bile yabancı plakalı aracı kullanabilecek.
- Araç sahibinin araçta bulunması halinde, yurt dışında ikamet eden diğer kişiler akrabalık şartı aranmaksızın aracı kullanabilecek.
- Acil durumlarda, araç sahibinin Türkiye'de yaşayan eşi, anne, baba, çocuk veya torunları aracı kullanırken bu süre boyunca cezai işlem uygulanmayacak.
- Bakan Çiftçi, değişikliklerin yurt dışında yaşayan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yurt dışında yaşayan vatandaşların uzun süredir dile getirdiği talepler doğrultusunda yabancı plakalı araçların kullanımına ilişkin uygulamada değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çiftçi, İçişleri Bakanlığına iletilen talepler ve uygulamada yaşanan cezai işlem sorunlarının Ticaret Bakanlığı ile değerlendirildiğini belirtti. Yapılan görüşmeler sonucunda gurbetçilerin hayatını kolaylaştıracak yeni düzenlemelerin hayata geçirildiğini ifade etti.
AİLE BİREYLERİNE YENİ KOLAYLIK
Yeni düzenlemeye göre, izin hakkı sahibi kişinin Türkiye'de bulunması şartıyla, yurt dışında yaşayan eşi, anne ve babası, büyükanne ve büyükbabası ile çocukları ve torunları, araç sahibi araçta bulunmasa bile yabancı plakalı aracı kullanabilecek.
Araç sahibinin araçta bulunması halinde ise yurt dışında ikamet eden diğer kişiler de akrabalık şartı aranmaksızın aracı kullanabilecek.
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ACİL DURUMLARDA CEZA UYGULANMAYACAK
Düzenlemeyle birlikte acil durumlar için de yeni bir uygulama getirildi. Buna göre, araç sahibinin araçta bulunması şartıyla, Türkiye'de yaşayan eşi, anne, baba, çocuk veya torunlarının aracı kullanması halinde bu süre boyunca herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak.
Bakan Çiftçi, yapılan değişikliklerin yurt dışında yaşayan vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmayı amaçladığını belirtti.