Yunanistan'ın Selanik kentinde arızalanarak acil iniş yapan Ryanair uçağında yaşanan korku dolu anların yeni detayları ortaya çıktı. Uçağın motorundan kopan parçanın camı kırması sonucu yaralanan yolcunun eşi, "Göğsüne kadar dışarı çıktı, diğer yolcular ve emniyet kemeri hayatını kurtardı" dedi.

Yunanistan'ın Selanik kentinde 10 Temmuz'da yaşanan uçak kazasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Ryanair'e ait yolcu uçağında motordan kopan parçanın camı kırması sonucu yaralanan Sırp yolcunun eşi, yaşananları anlattı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Svetlana Maksimu Ivic, motordan kopan parçanın eşinin oturduğu sıradaki pencereye isabet ettiğini ve camın parçalanmasıyla birlikte eşinin göğsüne kadar uçağın dışına savrulduğunu anlattı.

OLAY ANINDA 3 KEZ BAYILDI

Yaklaşık iki dakika boyunca büyük bir hayat mücadelesi verildiğini belirten Ivic, eşinin yanında oturan genç kızın ve diğer yolcuların onu kolundan tutarak içeri çekmeye çalıştığını söyledi. Kabinde oksijen maskelerinin açıldığını ve büyük panik yaşandığını ifade eden Ivic, eşinin olay sırasında üç kez bayıldığını dile getirdi.

Yolcuların kırılan pencereyi bir valizle kapatmaya çalıştığını ancak valizin de dışarı savrulduğunu aktaran Ivic, eşinin emniyet kemeri takılı olmasının ve yolcuların müdahalesinin olası bir faciayı önlediğini söyledi.

"UÇAK KELİMESİNİ DUYUNCA BİLE TİTRİYOR"

Kazanın ardından hava yolu şirketinden kendileriyle henüz kimsenin iletişime geçmediğini öne süren Ivic, eşinin omuz ve boynundaki yaralanmalar nedeniyle Selanik Üniversite Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Eşinin halen boyunluk kullandığını ifade eden Ivic, yaşadığı travmanın çok ağır olduğunu söyleyerek, "Uçak kelimesini duyduğu anda titremeye başlıyor" dedi. Kendisinin de psikolojik olarak zor günler geçirdiğini dile getirdi.

OLAY NASIL YAŞANMIŞTI?

10 Temmuz'da Selanik'ten Almanya'nın Münih kentine gitmek üzere havalanan Ryanair uçağında, Üsküp yakınlarında motorlardan birinde ciddi bir arıza tespit edilmişti. Pilotlar bunun üzerine uçağı acil olarak Selanik'e geri döndürme kararı almıştı.

İniş sırasında motordan kopan bir parçanın pencereye isabet ederek camı kırması sonucu cam kenarında oturan yolcu yaralanmış, kabinde büyük panik yaşanmıştı.

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