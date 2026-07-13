ABD'nin İran'a yönelik düzenlediği son saldırılar enerji piyasalarında tansiyonu yükseltti. Artan jeopolitik risklerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yeniden 80 doların üzerine çıktı.

ABD ile İran arasında tırmanan gerilim, küresel enerji piyasalarını hareketlendirdi. ABD'nin İran'daki askeri hedeflere yönelik son operasyonlarının ardından Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6'nın üzerinde yükselerek 80 dolar seviyesini aştı.

Dünü 76,01 dolardan kapatan Brent petrol, vadeli piyasalarda yüzde 6,1 değer kazanarak 80,65 dolara kadar çıktı. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise aynı saatlerde 75,69 dolardan işlem gördü.

FİYATLARI ABD'NİN SALDIRILARI YÜKSELTTİ

Petrol fiyatlarındaki sert yükselişte, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'a ait denizaltı ve gemi bakım tesislerini hedef alan operasyonu etkili oldu.

CENTCOM, saldırıda ilk kez deniz üzerinde kamikaze insansız deniz araçlarının (İDA) kullanıldığını duyurdu. Operasyonun ardından bölgede tansiyon daha da yükselirken, yatırımcılar olası arz kesintisi riskini fiyatlamaya başladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ

Saldırıların ardından İran da Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'e yönelik askeri hamlelerde bulunurken, gözler yeniden dünya petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'na çevrildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın açık kalacağını belirterek, yalnızca İran gemileri ile İran adına faaliyet gösteren gemilerin geçişinin engellendiğini açıkladı. Trump, uygulamanın "İran ablukası" adıyla yürürlüğe girdiğini ifade etti.

İran Silahlı Kuvvetleri ise ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahalesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

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