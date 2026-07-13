Füzeler ateşlendi! Suudi Arabistan ile Yemen'deki Husiler arasında karşılıklı saldırılar
Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı balistik füzeler nedeniyle ülkedeki hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Öte yandan Husiler, Suudi Arabistan güçlerinin başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'nı hedef aldığını bildirdi.
- Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine balistik füzelerle saldırdığını belirtti.
- El-Maliki, hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.
- Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
- Daha önce Yemen hükümeti, İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini bildirmişti.
- Yemen hükümeti, İran uçağının inişini engellemek amacıyla havalimanı pistini hedef aldığını açıklamıştı.
- İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği ve Hudeyde Havalimanı'na indiği belirtildi.
- Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanları ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldı.
Suudi Arabistan'da, Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı balistik füzeler nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine balistik füzelerle saldırdığını belirtti.
Maliki, "Terörist Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güneyine fırlatılan balistik füzeler tehdidi nedeniyle hava savunma sistemleri devreye girdi." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili Husilerden ise henüz bir açıklama yapılmadı.
'İRAN UÇAĞI YEMEN'DE' İDDİASI
Yemen hükümeti, gün içerisinde İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki başkent Sana'daki Uluslararası Sana Havalimanı'na iniş yapmak amacıyla Yemen hava sahasına girdiğini açıklamıştı.
Savunma Bakanı Tahir el-Ukayli, yayımladığı görüntülü açıklamada, İran uçaklarının Yemen hava sahasını ihlal ettiğini belirterek, bu ihlallere karşılık vereceklerini duyurmuştu.
SUUDİ ARABİSTAN BÖLGEYİ BOMBALADI
Yemen'deki İran destekli Husiler, Sana Havalimanı'nın Suudi Arabistan tarafından bombalandığını iddia etmiş; Yemen hükümeti ise havalimanı pistini, İran'a ait bir uçağın Yemen'e inişini engellemek amacıyla hedef aldığını açıklamıştı.
Sana Uluslararası Havalimanı'nın bombalanmasının ardından İran uçağının rotasını değiştirerek Hudeyde'ye yöneldiği belirtilmişti.
Yemen hava sahasına girmesi nedeniyle gerilime yol açan İran'a ait uçağın, ülkenin batısındaki Hudeyde Havalimanı'na indiği bildirilmişti.
Yemen Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu da Sana Havalimanı'nın bombalanmasının ardından ülke genelindeki tüm havaalanlarının ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldığını duyurmuştu.