“Çocukların Çevrim İçi Güvenliğine İlişkin Özel Uzman Heyeti” 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya yalnızca ebeveyn ya da öğretmen gözetiminde ve sınırlı süreyle erişiminin olması gerektiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından yetkilendirilen “Çocukların Çevrim İçi Güvenliğine İlişkin Özel Uzman Heyeti” 13 yaşın altındaki çocukların “sosyal medya plus” olarak tanımlanan platformlara erişimi için AB genelinde uyumlu bir yaş sınırı getirilmesi tavsiyesinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, heyet eş başkanları ile düzenlediği basın toplantısında, “İki eş başkan, 13 yaş altındaki çocuklar için AB genelinde uyumlu bir sosyal medya yaş sınırı öneriyor. Önerilen yaklaşım kademeli bir model. Buna göre, en küçük çocuklar için hiç ekran kullanılmamalı” ifadelerini kullandı. Rapora göre, 13 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya yalnızca ebeveyn ya da öğretmen gözetiminde ve sınırlı süreyle erişiminin olması gerektiğini aktaran von der Leyen, platformların güvenli ve yaşa uygun olduklarını ispat etme sorumluluğu olması gerektiğinin altını çizdi. Von der Leyen, “Ancak bu şart sağlandığında 13 yaş üzerindeki gençler sosyal medyaya erişebilmelidir” dedi.

Avrupa Birliği Uzman Heyeti'nin tavsiyesi: Sosyal medya için yaş sınırı getirilmeli

ÇOCUKLARI EBEVEYNLER YETİŞTİRMELİ

Raporun, bugün hükûmetlerin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olan çocukların çevrim içi ortamda nasıl korunacağı ve geleceğin dijital dünyasında yeni normların nasıl oluşturulacağı konusunu incelediğini aktaran von der Leyen, “Avrupa’da çocuklarımızı ebeveynlerin yetiştirdiğine, onları sömürücü algoritmaların yetiştirmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sebeple çok net olmak istiyorum: Sosyal medya bir oyuncak değildir” diye konuştu.

Avrupa Birliği Uzman Heyeti'nin tavsiyesi: Sosyal medya için yaş sınırı getirilmeli

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ÖMRÜN 20 SENESİ EKRAN BAŞINDA GEÇİYOR

Von der Leyen, büyük teknoloji şirketlerinin çocuklara sınırsız erişimini sürdürmesine izin verilen mevcut durumun yeni nesilleri daha fazla ruhsal zarar, bağımlılık ve mutsuzluğa mahkum edeceğini belirterek, “Veriler de bunu gösteriyor. Avrupa’da gençler artık günde 4 ila 6 saatlerini ekran başında geçiriyor. Bu, hayatlarının yaklaşık 20 senesine denk geliyor” ifadesini kullandı.

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