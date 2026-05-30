Real Madrid’in teknik direktörlük koltuğuna oturması beklenen Jose Mourinho’nun kadro planlamasında Nico Paz’ın önemli bir yer tuttuğu öne sürüldü. Genç yıldızın takıma dönmesi halinde Arda Güler’in forma rekabeti daha da sertleşebilir.

Yeni sezon öncesi teknik direktör değişimine hazırlanan Real Madrid’de transfer ve kadro planlamasına ilişkin iddialar gündemi hareketlendirdi. İspanyol devinin başına geçmesi beklenen Jose Mourinho’nun, gelecek sezon için ilk taleplerini yönetime ilettiği öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre Portekizli teknik adam, bu sezon Como formasıyla dikkat çeken Nico Paz’ın yeniden Real Madrid kadrosuna dahil edilmesini istiyor. Kulübün genç oyuncu için elindeki geri satın alma maddesini kullanabileceği belirtiliyor.

Nico Paz - AFP

AVRUPA EKİPLERİNİN RADARINDA

Real Madrid altyapısından yetişen Nico Paz, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin de radarına girmişti. Mourinho’nun genç futbolcuyu hücum organizasyonlarında önemli bir alternatif olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

ARDA GÜLER İÇİN KÖTÜ HABER

Öte yandan bu gelişmenin, milli futbolcu Arda Güler açısından takım içindeki rekabeti artırabileceği yorumları yapılıyor. Hücum hattı ve oyun kurucu pozisyonlarında görev alabilen iki genç oyuncunun benzer bölgelerde forma giymesi, teknik heyetin tercihlerini daha kritik hale getirebilir.

Arda Güler, son dönemde artan performansıyla dikkat çekerken, kadroda yer alan Jude Bellingham ve Brahim Diaz gibi isimlerle de forma mücadelesi veriyor. Nico Paz’ın dönüşü halinde ise genç yıldızın önünde yeni bir rekabet sürecinin başlayabileceği değerlendiriliyor.

Arda Güler

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Real Madrid cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Mourinho’nun göreve başlamasının ardından transfer çalışmalarının hız kazanması bekleniyor.

