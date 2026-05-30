Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezonun en kritik karşılaşması bu akşam oynanıyor. Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi finalinin yayın saati, canlı yayın bilgileri ve mücadeleye ilişkin detayları araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta?

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda kupa sahibini buluyor. Aylar süren maratonun ardından Avrupa'nın zirvesine çıkacak takımın belli olacağı final karşılaşması öncesinde gözler maçın oynanacağı stadyuma çevrildi. Futbol tutkunları ise dev finalin ne zaman, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu final karşılaşması 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Avrupa futbolunun en büyük kupasının sahibini belirleyecek mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Bu sezon boyunca Avrupa'nın farklı ülkelerinden birçok güçlü rakibi geride bırakan PSG ve Arsenal, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Bu sezon boyunca Avrupa'nın farklı ülkelerinden birçok güçlü rakibi geride bırakan PSG ve Arsenal, kupayı müzesine götürmek için sahaya çıkacak.

Şampiyonlar Ligi final maçı saat kaçta hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ HANGİ KANALDA?

Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca dijital platform tabii üzerinden de müsabaka takip edilebilecek. Final heyecanını ekran başında yaşamak isteyen futbolseverler, karşılaşmayı herhangi bir ücret ödemeden izleyebilecek. Final maçı öncesinde yayıncı kuruluşun maç önü programları ve özel yayınları da gün boyunca ekranlarda olacak.

Şampiyonlar Ligi finali yalnızca Avrupa'da değil dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca kişi tarafından takip edilen spor organizasyonları arasında yer alıyor. Bu nedenle final karşılaşması her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaya hazırlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası