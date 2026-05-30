Bayram ziyareti için memleketi Kırklareli'ye giden yazar Ayten Öztürk, tartıştığı yeğeni tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bütün köyü üzüntüye boğan olay sonrası katil yeğen gözaltına alındı. Öztürk'ün cenazesi ise köyünde gözyaşları ile toprağa verildi.

Olay, Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyünde dün meydana geldi. İddiaya göre, annesi ve teyzesiyle bahçede oturan yazar Ayten Öztürk ile eve gelen erkek yeğeni B.S. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı.

Bayrama gittiği köyünce can verdi! Ünlü yazar gözyaşları ile defnedilirken, olayın aslı belli oldu

YEĞENİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Kısa sürede büyüyen tartışmada Öztürk, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayten Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Olayın ardından kaçtığı öne sürülen şüpheli B.S., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu köy yakınlarındaki ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı.

BAYRAM İÇİN GİTTİĞİ KÖYÜNDEN DÖNEMEDİ!

Otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Ayten Öztürk'ün cenazesi, Küçükyayla köyüne getirildi. Köy meydanındaki cami çevresinde toplanan vatandaşlar cenazenin gelişini bekledi. Cenaze aracından indirilen Öztürk'ün naaşı önce aile evine götürülürken, burada yakınları tarafından dualar edildi.

GÖZYAŞLARI İLE DEFNEDİLDİ

Daha sonra köy camisinin avlusuna getirilen cenaze için helallik alındı. Yakınları ve köy sakinleri büyük üzüntü yaşarken, Ayten Öztürk kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

