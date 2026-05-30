UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde gözler Arsenal'in Avrupa kupalarındaki geçmişine çevrildi. İngiliz ekibinin Devler Ligi'ndeki performansı ve daha önce finale ulaşıp ulaşmadığı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Arsenal Şampiyonlar Ligi'ni daha önce kazandı mı?

Avrupa futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Arsenal, yerel başarılarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki performansıyla da dikkat çekiyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesiyle birlikte kulübün geçmişteki Avrupa serüveni yeniden merak konusu oldu. Futbolseverler, Arsenal'in daha önce bu kupayı kazanıp kazanmadığını ve organizasyondaki en büyük başarılarını araştırıyor.

ARSENAL ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ DAHA ÖNCE KAZANDI MI?

Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar şampiyonluk sevinci yaşayamadı. İngiliz temsilcisi, organizasyonda uzun yıllar boyunca mücadele etmesine rağmen Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupasını henüz müzesine götüremedi. Kulüp tarihindeki en büyük başarı ise 2005-2006 sezonunda finale yükselmesi oldu. Londra ekibi o sezon finale kadar etkileyici bir performans sergiledi. Ancak Paris'te oynanan final karşılaşmasında Barcelona'ya 2-1 mağlup olan Arsenal, kupaya uzanma fırsatını kaçırdı. Böylece Arsenal, Şampiyonlar Ligi finali oynayan ancak kupayı kazanamayan kulüpler arasında yer aldı.

Arsenal Şampiyonlar Ligi'ni daha önce kazandı mı? Arsenal Şampiyonlar Ligi geçmişi

2025-2026 sezonunda yeniden finale yükselen Arsenal, tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterme başarısı gösterdi. İngiliz ekibi, PSG karşısında sahaya çıkarak hem ilk Şampiyonlar Ligi kupasını hem de Avrupa futbol tarihindeki yerini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

ARSENAL'İN ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI VAR MI?

Arsenal'in bugüne kadar kazandığı bir UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunmuyor. Kulüp, Avrupa'nın en büyük kupasını ilk kez kazanmak için mücadele ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası