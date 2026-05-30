Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü’nde sigara kadar elektronik sigara ve puff kullanımına da dikkat çekti. Uzmanlar, pasif içiciliğin dahi beyin damarlarına zarar vererek inme riskini artırdığını vurguladı.

Ziyneti KOCABIYIK - 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla açıklama yapan Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Semih Giray, sigara kullanımının inme açısından en önemli önlenebilir risk faktörlerinden biri olduğunu belirterek, elektronik sigara, puff ve benzeri tüm nikotin ürünlerinin de beyin damar sağlığı için ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Dünya genelinde ölüm ve kalıcı sakatlığın başlıca nedenleri arasında yer alan inmenin önemli bir bölümünün önlenebilir olduğuna dikkat çeken Giray, tütün ve nikotin ürünlerinin damar sisteminde geri dönüşü zor hasarlara yol açtığını ifade etti.

Beyin damarları sessizce hasar görüyor: Pasif duman da inme riskini arttırıyor

SİGARA DAMARLARI NASIL ETKİLİYOR

Sigara dumanında bulunan binlerce kimyasal madde damar duvarlarını yıpratıyor, damar sertliğini hızlandırıyor ve pıhtılaşma riskini artırıyor. Bu durum beyne giden kan akışını bozarak inme riskini önemli ölçüde yükseltiyor.

GENÇLER İÇİN GİZLİ TEHLİKE

Uzmanlara göre inme artık yalnızca ileri yaşların hastalığı değil. Son yıllarda özellikle gençler arasında hızla yayılan elektronik sigara ve puff ürünleri, beyin damar sağlığı açısından alarm veriyor.

Prof. Dr. Semih Giray, toplumda bu ürünlerin “zararsız” veya “sigaraya göre daha güvenli” olduğu yönünde yanlış bir algı bulunduğunu belirterek, nikotin içeren tüm ürünlerin damar yapısını bozabildiğini, tansiyonu yükseltebildiğini ve pıhtılaşma riskini artırabildiğini söyledi.

Bilimsel verilerin genç erişkinlerde ve hatta ergenlik döneminde dahi inme vakalarının görülebildiğini ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Giray, sağlıksız yaşam alışkanlıkları, obezite, hareketsizlik ve kontrolsüz hipertansiyonun da gençlerde riski büyüttüğünü kaydetti.

PASİF İÇİCİLİK DE BEYIN DAMARLARINA HEDEF ALIYOR

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer önemli konu ise pasif içicilik. Sigara kullanmayan ancak sigara dumanına maruz kalan kişilerde de damar hasarı gelişebiliyor ve inme riski artabiliyor.

Evlerde, iş yerlerinde, araçlarda ve kapalı alanlarda solunan sigara dumanının özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı bulunan bireyler için ciddi sağlık tehdidi oluşturduğunu belirten uzmanlar, pasif içiciliğin göz ardı edilmemesi gereken bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurguluyor.

İNMENİN ÖNLENMESİNDE EN GÜÇLÜ ADIM “TÜTÜNSÜZ BIR HAYAT”

Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla topluma çağrıda bulunan Prof. Dr. Semih Giray, “İnme ani gelişebilir ancak risk faktörleri yıllar içinde birikir. Sigarayı bırakmak ve dumansız yaşam alanları oluşturmak, beyin damar sağlığını korumanın ve inme riskini azaltmanın en etkili yollarından biridir” dedi.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği, vatandaşları sigara, elektronik sigara, puff ve diğer nikotin ürünlerinden uzak durmaya davet ederek, tütünsüz yaşamın yalnızca akciğerleri değil, beyni de koruduğuna dikkat çekti.

