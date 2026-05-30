Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaşırken, gözler sınav giriş belgelerine çevrildi. Haziran ayında gerçekleştirilecek sınav öncesinde adaylar ''YKS yerleri ne zaman belli olacak, 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanır?'' sorularını gündeme getirirken diğer yandan hangi okul ve salonda sınava gireceklerini öğrenmek için ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor.

YKS YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK 2026

ÖSYM tarafından 2026 YKS sınav giriş yerlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, sınav merkezlerinin ve salon bilgilerinin sınav tarihinden yaklaşık 10-12 gün önce erişime açılması bekleniyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınav giriş belgeleri, adayların sınava katılabilmesi için zorunlu evraklar arasında yer alıyor. Belgelerde adayın sınava gireceği okul, bina, salon ve sıra numarası gibi bilgiler bulunuyor.

2026 YKS sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih henüz duyurulmazken geçtiğimiz yıl sınava giriş belgeleri, sınavdan 11 gün önce adayların erişimine sunulmuştu. Benzer bir takvimin uygulanması halinde bu yıl da sınav yerlerinin Haziran ayının ilk yarısında açıklanabileceği değerlendiriliyor.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre üniversite sınavı Haziran ayında üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te uygulanacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Aynı gün yapılacak olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te gerçekleştirilecek.

İki gün sürecek sınav maratonunun ardından ÖSYM takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

ÜNİVERSİTE SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

Bugünden (30 Mayıs Cumartesi) itibaren 2026 YKS'nin ilk oturumu TYT sınavına 21 gün kaldı.

