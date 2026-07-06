Vatan hasreti bitti! Suriyeliler posta posta evine dönüyor
Okulların kapanmasıyla birlikte Türkiye’deki Suriyelilerin gidişi hızlandı.
- Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oluyor.
- Ankara'da uzun süre yaşayan Macit Şamta ve Hamza Jamoul, Türkiye'de ayakkabıcılık, döşemecilik ve mobilya sektörlerinde çalışarak meslek edindiklerini belirtiyor.
- Şamta ve Jamoul, Halep'e dönerek edindikleri bilgi ve tecrübeleri değerlendirip yeni bir hayat kuracaklarını ifade ediyor.
- Uzun yıllar Adana'da yaşayan bir Suriyeli de memleketine dönmenin mutluluğunu dile getiriyor.
Beşar Esad zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Suriyeliler, Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’nda yoğunluğa sebep oluyor.
Ankara’da uzun yıllar yaşayan Macit Şamta ve Hamza Jamoul, Türkiye’de hem çalışıp hem de farklı meslekler öğrendiklerini söyledi. Ayakkabıcılık, döşemecilik ve mobilya sektörlerinde çalıştıklarını belirten ikili, şimdi Halep’e dönerek edindikleri bilgi ve tecrübeleri değerlendireceklerini ifade etti.
"YENİ BİR HAYAT KURACAĞIZ"
Türkiye’de kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Şamta ve Jamoul, “Türkiye bize kapılarını açtı. Burada hem çalıştık hem de meslek öğrendik. Şimdi ülkemize dönüyoruz, yeni bir hayat kuracağız” dedi.
Öte yandan sınır kapısında dikkat çeken anlardan biri de uzun yıllar Adana’da yaşayan bir Suriyeli oldu. Ülkesine dönmek üzere işlemlerini yaptıran Suriyeli, “Adanalıyım, Allah’ın adamıyım” sözleriyle çevresindekileri gülümsetirken, memleketine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.