Piyasaların kilitlendiği karar geldi: Hürmüz için saatler kaldı! ABD Hazine Bakanı takvimi verdi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington ile Tahran arasında yürütülen diplomatik temaslar kapsamında Hürmüz Boğazı’nın seyrüsefer serbestisi ilkesiyle yeniden açılmasına yönelik anlaşmanın önümüzdeki günlerde sağlanabileceğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CNBC’ye yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasındaki askeri ve diplomatik gerilimin gölgesinde Hürmüz Boğazı’na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri uyarılarının ardından İran tarafıyla temas kurulduğunu doğrulayan Bessent, boğazın ticari gemilere herhangi bir geçiş ücreti veya kısıtlama olmaksızın açılması için bugün veya yarın bir anlaşmaya varılabileceğini duyurdu.

Bessent, boğazda geçiş bekleyen enerji, gübre ve endüstriyel gaz taşıyan yüzlerce geminin bulunduğunu ve anlaşmayla birlikte küresel tedarik zincirinde rahatlama yaşanacağına da değindi:

"Orada bekleyen ve çıkmayı bekleyen yüzlerce, hatta 1.000’e yakın gemi var. Bu fiyatlar düştükçe büyük bir rahatlama dalgası görebiliriz" ifadelerini kullandı. Anlaşmanın geçiş ücreti içermeyeceğini vurgulayan Bakan, sözlerine şöyle devam etti: "Serbest geçiş sağlanacak. Son birkaç gündür durum orada hala biraz riskli olsa da, şu anda bile oldukça fazla geminin çıkmakta olduğunu gördük." şeklinde konuştu.

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PİYASALAR TEPKİ VERDİ

Açıklamaların ardından ABD ham petrol vadeli işlemleri yaklaşık %4 oranında değer kaybederek varil başına 77 doların altına geriledi.

ABD VE JAPONYA'DAN YEN’E KOORDİNELİ MÜDAHALE

Küresel finans piyasalarındaki gelişmelere de değinen Hazine Bakanı Bessent, ABD ve Japonya’nın Japon Yen’indeki spekülatif ve asılsız değer kaybını durdurmak amacıyla döviz piyasasına koordineli bir alım müdahalesi gerçekleştirdiğini doğruladı. Japonya Başbakanı ve Maliye Bakanı Katayama ile yakın iş birliği içinde olduklarını belirten Bessent, bu adımın bölge ekonomisinin ve küresel tasarrruf pazarlarının istikrarı açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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