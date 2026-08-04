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Ekonomi

Türk Lirası'nın reel değeri Temmuz ayında artış gösterdi

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Türk Lirası'nın reel değeri Temmuz ayında artış gösterdi
Fotoğraf Başlığı Türk Lirasının reel değeri Temmuz ayında artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı Temmuz ayı Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri'ne göre doların Türk Lirası (TL) karşısındaki artışı aylık enflasyonun altında kaldı. Buna göre TL'nin reel değeri Temmuz ayında artış göstermiş oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayı "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi bir önceki aya oranla 0,39 puan yükselerek 105,96 oldu.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise 0,43 puan yükselecek 101,50’ye çıktı.

TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya oranla ABD doları ortalama yüzde 1,76 oranında değer kazanırken Euro ortalama %0,77 oranında değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya oranla yüzde 1,78 oranında yükselirken, Yi-ÜFE %1,52 oranında artış gösterdi.

Türkiye TÜFE’sindeki değişim endeksin artışına katkı sağlarken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

Türk Lirası'nın reel değeri Temmuz ayında artış gösterdi
Başlık ResmiTürk Lirası'nın reel değeri Temmuz ayında artış gösterdi

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?

TCMB verilerine göre REK, Türkiye'nin dış ticaretine önemli katkı sağlayan ülkelerin para birimlerinden meydana gelen sepete göre TL’nin ağırlıklı ortalama değeridir. Endeksin 100'ün üstünde seyretmesi, TL'nin yabancı para sepetine karşı reel olarak değerli olduğunu ifade eder.

TEMEL ETKİLERİ

Değer Artışı (Endeksin Yükselmesi): Türk lirasının satın alma gücü yükselir. İthal malların fiyatı ucuzlarken, Türk ihraç ürünlerinin dış pazardaki fiyatı yükseldiği için ihracatçıların rekabet gücü baskılanabilir.

Değer Kaybı (Endeksin Düşmesi): TL reel olarak değerini yitirir. Bu durum ihracatı fiyat bazında desteklerken, ithal girdilerin maliyetini ve bu sebeple iç enflasyonu artırıcı etki yapar.

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Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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