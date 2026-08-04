Kötü kokudan skandal çıktı! Sakarya'da hemşirenin evinden çıkanlara inanamadılar! Olay yargıya taşındı

Sakarya’da evini çöp eve dönüştüren acil servis hemşiresinin kiracı olarak kaldığı evden tahliyesi için hukuki süreç başlatıldı. Kötü koku ihbarı sonrasında ortaya çıkan çöplükte tıbbi atıklar da bulundu.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Acil Servisi'nde görev yapan hemşire H.Ç.'nin kaldığı daireden çevreye kötü kokular yayılması üzerine apartman sakinleri durumu bina yönetimi ve ev sahibine bildirdi.

Kötü kokudan skandal çıktı! Sakaryada hemşirenin evinden çıkanlara inanamadılar! Olay yargıya taşındı

EVİNDEN ÇÖP YIĞINI ÇIKTI

Hemşirenin ev sahibinin uyarılarını dikkate almamasının ardından olay yargıya taşındı. Mahkemenin kararı sonrasında bilirkişi dairede inceleme yaptı. Kötü koku gelen evdeki odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğu görüldü.

Kötü kokudan skandal çıktı! Sakaryada hemşirenin evinden çıkanlara inanamadılar! Olay yargıya taşındı

TAVANA KADAR ÇIKMIŞ

İnceleme esnasında ev içerisinde çok sayıda naylon poşet, tıbbi poşetler, sargı bezleri gibi ürünleri bulundu. Evin çeşitli noktalarında çöplerin tavana ulaştığı belirlenirken, kiracı H.Ç.'nin tahliyesine yönelik hukuki süreç başlatıldı. Hemşirenin çöp eve dönüştürdüğü evde çöpler arasında tıbbi atık, hastane malzemeleri de bulundu.

Kötü kokudan skandal çıktı! Sakaryada hemşirenin evinden çıkanlara inanamadılar! Olay yargıya taşındı

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sakarya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSISakarya

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