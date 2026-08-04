Bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Tarım arazilerinde yapılabilecek bağ evi ve bungalov benzeri tarımsal amaçlı yapılarla ilgili önemli bir yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanırken, yapı izni için gerekli olan asgari arazi büyüklüğünde değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle birlikte tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği arazilerde aranan minimum büyüklük yeniden düzenlendi. Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik kapsamında, Ek-1'de yer alan "Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri" bölümündeki 6.1 maddesi güncellendi. Peki, bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu?

Bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

BAĞ EVİ BÜYÜKLÜK ŞARTI DEĞİŞTİ Mİ?

Yönetmelikte geçen "5 hektar" ibaresi "2 hektar" olarak değiştirildi. Bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapıların inşa edilebilmesi için gerekli olan arazi büyüklüğü azaltıldı.

Bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

BUNGALOV İÇİN ARAZİ SINIRI NE OLDU?

Yeni düzenleme sonrasında tarımsal amaçlı yapı yapılmasına izin verilen araziler için aranan asgari büyüklük 50 bin metrekareden 20 bin metrekareye indirildi. Daha önce en az 5 hektarlık araziye sahip olunması gerekirken, artık 2 hektarlık tarım arazileri de gerekli şartların sağlanması halinde bu kapsamda değerlendirilebilecek.

Bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

HOBİ BAHÇELERİ YIKILACAK MI?

Yönetmelikte yapılan değişiklik yalnızca tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği arazi büyüklüğüne ilişkin kriteri kapsıyor. Son dönemde tarım arazilerinde kaçak olarak inşa edilen bungalov, villa ve hobi bahçelerine yönelik uygulanan denetim ve kısıtlamalarda ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Tarım arazilerinde izinsiz yapılan hobi bahçeleri, bungalov ve villa türü yapılar artık yasak kapsamına alındı.

Bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

4 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeden önce Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım başvuruları, yürürlükten kaldırılan önceki yönetmelik hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılacak.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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