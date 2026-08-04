Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Fotoğraf Başlığı Bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu?

Tarım arazilerinde yapılabilecek bağ evi ve bungalov benzeri tarımsal amaçlı yapılarla ilgili önemli bir yönetmelik değişikliği yürürlüğe girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanırken, yapı izni için gerekli olan asgari arazi büyüklüğünde değişikliğe gidildi.

Kaydet
a- | +A

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğiyle birlikte tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği arazilerde aranan minimum büyüklük yeniden düzenlendi. Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik kapsamında, Ek-1'de yer alan "Tarımsal Amaçlı Yapıların Kriterleri" bölümündeki 6.1 maddesi güncellendi. Peki, bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu?

Bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!
Başlık ResmiBağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

BAĞ EVİ BÜYÜKLÜK ŞARTI DEĞİŞTİ Mİ?

Yönetmelikte geçen "5 hektar" ibaresi "2 hektar" olarak değiştirildi. Bağ evi ve benzeri tarımsal amaçlı yapıların inşa edilebilmesi için gerekli olan arazi büyüklüğü azaltıldı.

Bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!
Başlık ResmiBağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

BUNGALOV İÇİN ARAZİ SINIRI NE OLDU?

Yeni düzenleme sonrasında tarımsal amaçlı yapı yapılmasına izin verilen araziler için aranan asgari büyüklük 50 bin metrekareden 20 bin metrekareye indirildi. Daha önce en az 5 hektarlık araziye sahip olunması gerekirken, artık 2 hektarlık tarım arazileri de gerekli şartların sağlanması halinde bu kapsamda değerlendirilebilecek.

Bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!
Başlık ResmiBağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

HOBİ BAHÇELERİ YIKILACAK MI?

Yönetmelikte yapılan değişiklik yalnızca tarımsal amaçlı yapıların yapılabileceği arazi büyüklüğüne ilişkin kriteri kapsıyor. Son dönemde tarım arazilerinde kaçak olarak inşa edilen bungalov, villa ve hobi bahçelerine yönelik uygulanan denetim ve kısıtlamalarda ise herhangi bir değişiklik bulunmuyor.

Tarım arazilerinde izinsiz yapılan hobi bahçeleri, bungalov ve villa türü yapılar artık yasak kapsamına alındı.

Bağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!
Başlık ResmiBağ evi büyüklük şartı değişti mi, bungalov için arazi sınırı ne oldu? Karar Resmi Gazetede yayımlandı!

4 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeden önce Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım başvuruları, yürürlükten kaldırılan önceki yönetmelik hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılacak.

İLGİLİ HABERLER
Bungalovlar için alan sınırlaması değişti! Karar Resmi Gazete
GÜNDEM
Bungalovlar için alan sınırlaması değişti! Karar Resmi Gazete'de
Hobi bahçeleri yıkılacak mı? Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi!
HABERLER
Hobi bahçeleri yıkılacak mı? Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi!
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Suriye'den Putin'e soğuk duş! Rus petrolüne kapılar kapanıyor: Trump ve Şara'nın anlaştığı iddia edildi
Suriye'den Putin'e soğuk duş! Rus petrolüne kapılar kapanıyor: Trump ve Şara'nın anlaştığı iddia edildi
Kaydet
Bolu'da kan donduran vahşet! Yavru kediyi önce öptü, sonra elleriyle boğdu
Bolu'da kan donduran vahşet! Yavru kediyi önce öptü, sonra elleriyle boğdu
Kaydet
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 3 dev bankadan yıl sonu tahmini
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? 3 dev bankadan yıl sonu tahmini
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.