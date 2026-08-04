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Dünya

Araştırmalar ortaya koydu: Uyku sürenizi 'mahalleniz' belirliyor

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Araştırmalar ortaya koydu: Uyku sürenizi 'mahalleniz' belirliyor
Fotoğraf Başlığı Araştırmalar ortaya koydu: Uyku sürenizi mahalleniz belirliyor

Mahallenizin fiziki yapısı, uyku sürenizi düşündüğünüzden daha fazla etkiliyor olabilir. Japonya'da yapılan yeni bir araştırmada, yeşil alanların yoğun olduğu mahallelerde yaşayanların daha uzun süre kesintisiz uyuduğu ortaya çıktı.

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Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, yaşanılan mahalle yapısının uyku süresini etkileyebileceğini ortaya koydu. Yeşil alanların fazla olduğu ve güven hissi veren mahallelerde yaşayanların daha uzun süre uyuduğu belirlendi.

YAŞADIKLARI YER VE UYKU SÜRELERİ KARŞILAŞTIRILDI

Tokyo’da yaşayan 40 ila 59 yaş aralığındaki bin 89 çalışan yetişkinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, yapay zekâ teknolojisinden yararlanılarak 200 binden fazla Google Street View görüntüsü detaylıca analiz edildi. Elde edilen veriler katılımcıların beyan ettiği uyku süreleriyle eşleştirildiğinde, yeşil alan oranı yüksek, ağaçlandırılmış ve belirgin sınırlara sahip sokaklarda yaşayan bireylerin çok daha uzun ve kesintisiz uyuduğu tespit edildi.

Araştırmalar ortaya koydu: Uyku sürenizi mahalleniz belirliyor
Başlık ResmiAraştırmalar ortaya koydu: Uyku sürenizi mahalleniz belirliyor

ÇEVRESİNİ GÜVENLİ OLARAK ALGILAYANLAR DAHA UZUN SÜRE UYUYOR

Bilim insanları, bunun önemli nedenlerinden birinin, bu bölgelerde yaşayanların çevrelerini daha güvenli ve daha canlı olarak algılaması olduğunu ifade etti. Buna karşılık, yürüyüş alanlarının fazla olduğu mahallelerde yaşayanların güvenlik algısının daha düşük olduğu, bunun da daha kısa uyku süresiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, güvenlik hissi ile uyku süresi arasında anlamlı bir ilişki bulunduğunu vurguladı.

ŞEHİR PLANLAMASI TOPLUMUN UYKU SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Uzmanlar, elde edilen bulguların şehir planlamasının yalnızca ulaşım ve hayat konforunu değil, toplumun uyku sağlığını da etkileyebileceğini gösterdiğini belirtti. Araştırmanın, gelecekte daha sağlıklı ve yaşanabilir kentlerin tasarlanmasına yönelik çalışmalara önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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