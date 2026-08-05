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Yaşam

19 yaşında patron oldu! "Yapamazsın" diyenlere başarıyla cevap verdi

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Gaziantep'te genç yaşta kendi işini kuran Büşra Tekin, ev yemekleri ve yöresel lezzetler sunduğu işletmesiyle dikkat çekiyor. 19 yaşındaki girişimci, hem hayalini gerçekleştirdi hem de 5 kişiye istihdam kapısı açtı.

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Gaziantep'te yaşayan ve hayalini kurduğu ev yemekleri işletmesini 19 yaşında hayata geçiren genç girişimci Büşra Tekin, günlük olarak çıkartmış olduğu tencere yemekleri, sulu yemekler ve yöresel lezzetlerle adından söz ettiriyor. Yemekleriyle ilgi gören genç girişimci Tekin, birçok kişiye de istihdam oluşturuyor.

19 yaşında patron oldu! "Yapamazsın" diyenlere başarıyla cevap verdi
Başlık Resmi19 yaşında patron oldu! "Yapamazsın" diyenlere başarıyla cevap verdi

'YAPAMAZSIN' DİYENLERE ALDIRIŞ ETMEDİ

Gaziantep'te "yapamazsın" diyenlere aldırış etmeden ailesinin desteğiyle hayalindeki işi kuran Tekin, açtığı lokantada patron olmanın mutluluğunu yaşıyor. Henüz 19 yaşında olan Tekin, lisede yiyecek ve içecek bölümünü bitirdikten yaklaşık 1.5 yıl sonra kendi işyerini açtı. Tekin, açtığı iş yerinde istihdam sağladığı 5 kişiyle yaptığı yöresel yemeklerin yanı sıra pasta ve çeşitleriyle müşterilerinin damaklarını tatlandırıyor.

19 yaşında patron oldu! "Yapamazsın" diyenlere başarıyla cevap verdi
Başlık Resmi19 yaşında patron oldu! "Yapamazsın" diyenlere başarıyla cevap verdi

"AİLEMİN DESTEĞİYLE BU YERLERE GELEBİLDİM"

Çevresindeki kişilerin yapamazsın demesine rağmen ailesinin desteğiyle yemek sektörüne adım atan Büşra Tekin, "Ben yemek sektörünü seviyorum. Küçüklükten beri de sürekli annemle mutfağa girerdik. Sürekli yemekleri severek yapıyordum. Onu sevdiğim için de meslek lisesinde yiyecek içecek hizmetleri bölümünü okudum. O bölüm üzerinden kendimi ilerlettim. Bu yaşta yapamazsın vesaire diye çok söylediler ama ailemin desteğiyle bu yerlere gelebildim ve daha çok güçlenmeye başladım. Gelen müşterilerimin memnuniyetiyle daha fazla güçlendim. Onların desteği, onların güzel düşünceleri, katkıları beni daha çok güçlendirdi" dedi.

19 yaşında patron oldu! "Yapamazsın" diyenlere başarıyla cevap verdi
Başlık Resmi19 yaşında patron oldu! "Yapamazsın" diyenlere başarıyla cevap verdi

"İL DIŞINDAN GELEN İNSANLARA EV SICAKLIĞINI HİSSETTİRİYORUZ"

Ev yemekleri üzerinden hizmet verdiklerini söyleyen Tekin, dışarıdan gelen insanlara ev sıcaklığını yaşattıklarını söyleyerek, "Şu an ev yemekleri ve yöresel yemekler üzerinden hizmet veriyoruz. İl dışından gelen insanlara dışarıdan geldiklerini hissettirmiyoruz. Biz kendimiz burada o sıcaklığı vermeye çalışıyoruz. Genellikle dışarıdan gelen insanlar, yani zaten burada üniversiteye gelenler var, memurlar var, aileleri dışarıda olan insanlar var. Onlara burada evin sıcaklığını hissettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

19 yaşında patron oldu! "Yapamazsın" diyenlere başarıyla cevap verdi
Başlık Resmi19 yaşında patron oldu! "Yapamazsın" diyenlere başarıyla cevap verdi

"5 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUM"

Açtığı işletmede 5 kişiye istihdam sağladığını aktaran Tekin, iş hayatına atılmak isteyen yaşıtlarına da tavsiyede bulunarak, "Şu an beş kişi çalışıyoruz toplam ve hedefim ilerledikçe daha çok güçleniyor. Daha çok ilerlemeye çalışıyorum. Ben buradan yaşıtlarıma kendi ayaklarının üzerinde durmalarını söylüyorum. Yani istediklerini yapsınlar, daha fazla güçlensinler. İstedikleri şeye adım atsınlar, korkarak adım atmasınlar. Zaten korkmadan, direkt kendileri adım attıkça onlar daha çok güçlenir. Yani kendi ayaklarının üzerinde dursunlar. Başta onlar bana destek oldu. Şu an ben onlara katkı sağlıyorum. Ben onlara destek çıkıyorum. Birbirimize bu şekilde destek çıkıyoruz" diye konuştu.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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