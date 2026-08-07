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Spor

Uğur Uçar'dan Galatasaray sözleri: Benim için duygusal bir maç olacak

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Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, ön alan baskısı yapan ve kompakt halde hareket eden bir takım olacaklarını belirterek, "Süper Lig'e renk katacağız" dedi. Altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı sezonun ilk haftasında oynayacakları maçın kendisi açısından ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

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Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürülen kamp süreci, transfer çalışmaları, oyun sistemi, Galatasaray maçı ve taraftar desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BAŞARININ EN BÜYÜK MİMARI SAVAŞ BALÇIK"

Verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Uğur Uçar, "Topuk Yaylası tesisleri gerçekten çok güzel ve iyi imkanlara sahip. Biz de bu imkanları çok iyi değerlendiriyoruz. Bu başarının arkasındaki en büyük etken, bana göre öncelikle bu yatırımı yapan Savaş Balçık başkanımızdır. Onun çok büyük maddi ve manevi destekleri oldu. Süper Lig'e çıkmamızın arkasındaki ikinci en büyük etken ise taraftarlarımızdır" dedi.

Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.
Başlık ResmiÇorum FK, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.

"ÖN ALAN BASKISI YAPACAĞIZ"

Takımın oyun anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uğur Uçar, futbolseverlerin mücadeleci bir Çorum FK izleyeceğini söyledi. Uçar, "Top ayağımızdayken oyuna hükmeden, top rakipteyken ise reaksiyon oyunu oynayan bir Çorum FK izlenecek. Ön alan baskısı yapan, kompakt halde hareket eden bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI

Transfer sürecinin planlanan şekilde ilerlediğini aktaran Uğur Uçar, eksik bölgeler için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Savunma hattı ve ön libero bölgesindeki transferleri tamamladıklarını sözlerine ekleyen başarılı teknik adam, "Şimdi orta saha, kanat ve forvet transferlerine yöneleceğiz. Görüştüğümüz oyuncuların tamamı 30 yaşın altında, 25-26 yaş aralığındaki isimlerden oluşuyor. Hedefleri olan futbolcularla çalışmak istiyoruz. Bunun yanında yerli oyuncuları da kadromuza katarak onlara süre vermeyi planlıyoruz" dedi.

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"GALATASARAY MAÇININ FARKLI ANLAMI VAR"

Sezonun ilk haftasında, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı sahaya çıkacak olan Uğur Uçar, "Bizim için her maç aynı derecede önemli. Altyapısından yetiştiğim için Galatasaray maçının benim için farklı ve duygusal bir anlamı var. Çünkü bugünlere gelmemde Galatasaray'ın çok büyük emeği bulunuyor. Ancak hiçbir maçın diğerinden farkı olmayacak. Rizespor maçı neyse Galatasaray maçı da aynı olacak. O karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanacağız" sözlerini sarf etti.

Uğur Uçar
Başlık ResmiUğur Uçar

"ŞEHİR KENETLENİNCE BAŞARI DA GELDİ"

Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinin kentte büyük bir heyecan oluşturduğunu vurgulayan Uğur Uçar, taraftar desteğinin başarıdaki rolüne dikkat çekerek, "İlk başladığımız dönemde taraftarlarımız takıma küsmüştü. Sonrasında üst üste gelen galibiyetlerle birlikte yeniden kenetlenme sağlandı. Şehirle takımın bütünleşmesi bize büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Bunun yansımalarını hem oyunumuzda hem de sonuçlarda gördük. Süper Lig'de yer almamız, şehrimize sosyal ve ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacaktır. Taraftarlarımız bize inansın ve güvensin. Sabırlı olsunlar. Arca Çorum FK bu sezon lige renk katacak" şeklinde konuştu.

"PENETRA'NIN LİDER ÖZELLİKLERİ VAR"

Takımın yeni transferlerinden Alexandre Penetra hakkında da açıklamalarda bulunan Uğur Uçar, Portekizli futbolcunun önemli bir takviye olduğunu dile getirdi.

Uçar, "AZ Alkmaar'dan Penetra'yı kadromuza kattık. Düzenli forma giyen, takımın lider stoperlerinden biriydi. Topu oyuna iyi sokabilen ve savunmada liderlik özellikleri bulunan bir futbolcu. Aramıza katıldığı için mutluyuz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Henüz ideal 11'imizi oluşturmuş değiliz. Hazırlık maçlarında skordan çok, antrenmanlarda çalıştığımız oyun planını sahaya yansıtmaya odaklandık. Eksik bölgelerimize yapacağımız takviyelerle birlikte kadromuz daha da güçlenecek" cümlelerine yer verdi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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