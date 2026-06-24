Tedavi süreci devam eden Dilan Polat hakkında açıklamalarda bulunan kardeşi Sıla Doğu, merak edilen "Dilan Polat geri dönecek mi?" sorusunu cevapladı. Doğu, açıklamalarında Polat'ın sağlık durumuna dikkat çekti.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın yeniden sosyal medyaya dönüp dönmeyeceği merak konusu olurken, kardeşi Sıla Doğu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Polat'ın tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Doğu, takipçilerinden anlayış ve empati beklediklerini ifade etti.

DİLAN POLAT DÖNECEK Mİ?

Dilan Polat'ın yeniden sosyal medya platformlarında yer alıp almayacağı yönündeki soruları cevaplayan Sıla Doğu, "Dilan dönecek mi diye çok soruyorsunuz. Elbette bir gün dönecektir. Çünkü onu seven milyonlarca insan var ve onların sevgisini de duasını da hiçbir zaman görmezden gelemez" ifadelerini kullandı.

Sıla Doğu - Dilan Polat

"ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE YAŞANAN ACI…”

Yaşanan sürecin Dilan Polat üzerinde derin etkiler bıraktığını vurgulayan Doğu, "Bazen insanın hayatında öyle kırılma noktaları olur ki aynı insan olarak geri dönemez. Çocuğunun gözleri önünde yaşanan bir acı, bir annenin yaşadığı korku ve yıkım kolay atlatılacak şeyler değil" dedi.

"İYİ DEĞİL"

Dilan Polat'ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Sıla Doğu, "İyi desem olmaz, kötü desem olmaz. Ama iyi değil, her gün iyi olmak için direniyor. Hesabı kapanmasaydı bile Dilan'ı uzun süre burada göremezdiniz" açıklamasında bulundu.

KORUMASI ÖLDÜRÜLDÜ

Dilan Polat’ın yakın korumalığını yapan ve Engin Polat’ın kuzeni olduğu belirtilen Can Polat, İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da operasyon gerçekleştirilmiş, saldırıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen bazı şüpheliler ile irtibatlı kişiler gözaltına alınmıştı.

Can Polat

SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından zorlu bir dönem geçirdiği ifade edilen Dilan Polat’ın sosyal medya hesaplarına erişim de resmi kararlarla kısıtlanmıştı. Polat’ın TikTok, YouTube, Facebook ve yedek hesapları dahil olmak üzere çeşitli platformlardaki hesapları kullanıma kapatılmıştı.

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