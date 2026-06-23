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Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkisinde, Sinop istikametine doğru seyir halinde olan 53 yaşındaki emekli komiser yardımcısı Erdal Bereket'in idaresindeki motosiklet, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan bir kamyonun arka tekerlekleri arasına adeta ok gibi saplandı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan bu dehşet verici kazada, çarpışmanın şiddetiyle ağır darbeler alan eski emniyet mensubu olay yerinde hayata gözlerini yumdu. Uzun yıllar emniyet teşkilatına başarıyla hizmet ettikten sonra Sivas'tan emekli olduğu öğrenilen Bereket'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, emniyet güçleri feci olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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