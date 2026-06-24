New York Times'ın yeni kitabında yer alan iddiaya göre, Gazze ateşkesi öncesinde yaşanan kriz Trump'ın damadı Jared Kushner'i bile çileden çıkardı. İsrail'in Doha'daki saldırısının ardından "Bu işten çekiliyorum, bu İsrailliler deli" dediği aktarılan Kushner, daha sonra Steve Witkoff ile birlikte Netanyahu üzerinde baskı kurarak anlaşmanın kabul edilmesinde kilit rol oynadı.

New York Times muhabirleri Maggie Haberman ve Jonathan Swan’ın kaleme aldığı Rejim Değişikliği kitabı, Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki kapalı kapılar ardındaki yaşadıkları yeniden deşifre edildi.

Trump'ın Gazze ateşkes anlaşmasının imzalanmasından hemen önce Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde çılgına dönerek küfürler savurduğu, "Herkes senden bıktı Bibi! Bütün Yahudiler senden bıktı. Bu görüşmedeki iki Yahudi Kushner ve Witkoff bile senden bıktı!" diye bağırdığı ortaya çıktı.

Kapalı kapılar ardındaki ihanet krizi! Trumpın damadı Netanyahu karşısında küplere bindi

TRUMP'IN DAMADI İSYAN ETTİ

İki lider arasındaki ipler, en çok İsrail ordusunun Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini hedef alan sürpriz bir saldırı düzenlemesiyle koptu.

Söz konusu aldırı, Trump’ın damadı Jared Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İsrailli yetkililerle Miami'de Gazze planını görüşmesinden sadece bir gün sonra gerçekleşmişti. İhanete uğradıklarını düşünen Kushner’ın, "Ben bu işten çekiliyorum, bu İsrailliler deli" dediği aktarıldı.

Ancak Kushner ve Witkoff, bu krizi Netanyahu’yu köşeye sıkıştırmak için bir fırsata çevirdi. Katar Başbakanı ile bir araya gelerek Trump'ın 20 maddelik Gazze planını netleştirdiler ve metni kabul etmesi için İsrail başbakanı üzerinde devasa bir baskı kurdular.

"GERİ ADIM ATAMAZSIN, HERKES SENDEN NEFRET EDİYOR!"

Netanyahu planı sabote etmek için Beyaz Saray’ı aradığında, Trump telefona katılır katılmaz bağırmaya başladı. Netanyahu’ya kaçacak alan bırakmayan Trump, şunları sıraladı:

"Bu anlaşmadan geri adım atamazsın. Ben İsrail'in bugüne kadar sahip olduğu en iyi dostum. Herkes senden nefret ediyor ama ben senin arkanda durdum. Bu, İsrail için çok büyük bir anlaşma."

Baskı karşısında Netanyahu teslim bayrağını çekerek anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı. İki gün sonra ise kameralar karşısına geçerek hiçbir şey olmamış gibi Trump ile birlik pozu verdi.

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