Son dönemde ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında görüş ayrılıkları yaşanması gündemdeki yerini korurken, ortaya atılan bir iddia ise iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz anlamda başka bir boyuta taşıyabilir. İsrail basını, ABD yönetimindeki bazı yetkililerin İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde muhalefet liderleriyle gayriresmi temas arayışında olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında görüş ayrılıkları yaşandığına yönelik haberler gündemdeki yerini korurken, İsrail basını dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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TRUMP YÖNETİMİ MUHALEFETLE TEMAS ARAYIŞINDA

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Trump yönetimindeki bazı yetkililerin İsrail'de en geç ekim ayına kadar yapılması beklenen seçimler öncesinde muhalefet liderleriyle gayriresmi kanallardan temas arayışında olduğu iddia edildi. İletişim kurulmak istenen isimlerin başında ise en güçlü başbakan adayları arasında gösterilen eski Başbakan Naftali Bennett ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eyzenkot’un yer aldığı öne sürüldü.

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ABD, NETANYAHU'NUN KABİNESİNDEN RAHATSIZ

Washington yönetiminin alternatif isimlere yönelmesinin nedenlerine de dikkat çekilen haberde; ABD'li yetkililerin Netanyahu kabinesindeki aşırı sağcı isimlerden giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Washington’ın ayrıca İsrail hükümetinin Gazze politikası nedeniyle zedelenen uluslararası imajının diplomatik süreçleri tıkamasından da şikayetçi olduğu ifade edildi. ABD yönetiminin, Netanyahu'nun yaklaşan seçimi büyük ihtimalle kaybedeceğini öngörmesinin, muhalefetle dirsek teması kurma çabalarını hızlandırdığı vurgulandı.

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