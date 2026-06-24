Düzce ve çevre illerde hissedilen bir sarsıntının ardından vatandaşlar "Düzce'de deprem mi oldu?" sorusuna cevap aramaya başladı. AFAD'ın yayımladığı son deprem verilerine göre 24 Haziran sabah saatlerinde Düzce'nin Gümüşova ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler 24 Haziran verileri...

Düzce'de deprem mi oldu merak edilirken 24 Haziran tarihinde AFAD'ın yayımladığı son deprem kayıtlarında Türkiye'nin farklı bölgelerinde çok sayıda küçük ölçekli sarsıntı meydana geldiği görüldü. Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2.2 büyüklüğünde, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 0.8 büyüklüğünde, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 1.7 büyüklüğünde ve Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 1.8 büyüklüğünde depremler kaydedildi. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler 24 Haziran verileri...

Düzcede deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler 24 Haziran verileri

DÜZCE'DE DEPREM Mİ OLDU?

Düzce'de yaşayan vatandaşlar, sabah saatlerinde hissedilen sarsıntının ardından deprem olup olmadığını araştırmaya başladı. AFAD tarafından yayımlanan verilere göre 24 Haziran 2026 tarihinde Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.46'da kaydedilen Düzce depreminin büyüklüğü 3.1 olarak açıklandı. Yerin 11,32 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının merkez üssü Gümüşova olarak belirlendi. Deprem, Düzce'nin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.

Düzcede deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler 24 Haziran verileri

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER 24 HAZİRAN

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

24.06.2026 06:06:06 38.7769 27.1367 7 ML 2.2 Yunusemre (Manisa) 24.06.2026 05:46:15 40.8583 30.8856 11.32 ML 3.1 Gümüşova (Düzce) 24.06.2026 05:06:00 38.2306 38.5789 7 ML 0.8 Pütürge (Malatya) 24.06.2026 04:53:54 38.7492 39.62 12.43 ML 1.7 Kovancılar (Elazığ) 24.06.2026 04:24:52 39.3772 40.6378 16.68 ML 1.8 Yedisu (Bingöl) 24.06.2026 04:13:00 37.17 36.7011 8.15 ML 2.1 Nurdağı (Gaziantep) 24.06.2026 04:05:09 39.0414 26.1536 7 ML 1.5 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [47.69 km] Karaburun (İzmir) 24.06.2026 03:34:26 39.2172 27.7869 6.99 ML 1.0 Soma (Manisa) 24.06.2026 03:20:23 39.0972 27.8528 5.26 ML 1.0 Kırkağaç (Manisa) 24.06.2026 03:10:12 38.1639 31.6703 7.93 ML 1.0 Doğanhisar (Konya) 24.06.2026 02:27:27 39.2367 29.0008 7 ML 1.6 Simav (Kütahya) 24.06.2026 02:14:42 37.6456 29.7414 7 ML 2.4 Yeşilova (Burdur) 24.06.2026 02:00:01 39.2239 28.1403 5.23 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir) 24.06.2026 01:57:55 40.1517 31.785 7 ML 1.9 Beypazarı (Ankara) 24.06.2026 01:32:15 37.855 27.0406 7.08 ML 1.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.84 km] Kuşadası (Aydın)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Düzcede deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli son depremler 24 Haziran verileri

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