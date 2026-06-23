Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre sarsıntı 23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.04'te kaydedildi. Yerin 7,3 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta Germencik olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi. Vatandaşlar ''Aydın'da deprem mi oldu?'' sorusunun ardından ''Aydın deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı?'' araştırmaya başladı.

Aydın ve çevresi tarih boyunca çok sayıda güçlü depremle karşı karşıya kaldı. Bölgenin bulunduğu Büyük Menderes Grabeni, geçmişte önemli yıkımlara yol açan depremlerin meydana geldiği alanlardan biri olarak da biliniyor. Peki, Aydın deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Aydın'da deprem mi oldu son dakika?

Aydın deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Aydında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Aydın'ın Germencik ilçesinde 23 Haziran 2026 tarihinde saat 14.04'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Germencik olarak belirlenirken, sarsıntı yerin 7,3 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkezine en yakın yerleşim yerleri arasında Dağkaraağaç, Çamköy, Abdurrahmanlar, Hıdırbeyli ve Alangüllü yer aldı. Aydın kent merkezine yaklaşık 23 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Aydın deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Aydında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AYDIN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Aydın Türkiye'nin deprem riski yüksek illeri arasında bulunuyor. Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan raporda ilin çok önemli bir deprem tehlikesi altında olduğu ve gelecekte de güçlü depremlerle karşılaşabileceği belirtiliyor. Aydın kent merkezinin ise deprem sırasında en fazla sarsıntı alabilecek alanlardan biri üzerinde bulunduğu ifade ediliyor.

Aydın deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Aydında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Aydın şehri Batı Anadolu'daki Büyük Menderes Grabeni üzerinde yer alıyor. Jeoloji Mühendisleri Odası'na göre tarih boyunca bu bölgede çok sayıda yıkıcı deprem meydana geldiği belirtilirken, geçmişte deprem yaşamış bölgelerin gelecekte de deprem üretme potansiyelini koruduğu ifade ediliyor.

Kent merkezinin önemli bir bölümü alüvyon zemin üzerinde bulunurken uzmanlara göre bu tür zeminler deprem dalgalarını büyütebildiği için sarsıntının etkisi daha güçlü hissedilebiliyor. Yayımlanan raporda da ayrıca bazı bölgelerde sıvılaşma riskinin de bulunduğu da belirtiliyor.

Aydın deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Aydında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AYDIN'DA AKTİF FAY HATTI VAR MI?

Aydın'da çok sayıda aktif yani diri fay bulunuyor. Aydın ili Büyük Menderes Fay Sistemi'nin tam merkezinde bulunduğu için, kent merkezi ile çevresinden geçen çok sayıda diri fayın bulunduğu ifade edildi.

Aydın kent merkezinin kuzey ve güney kesimlerinde farklı fay zonları bulunurken, bu fayların birbirleriyle bağlantılı şekilde hareket edebildiği değerlendiriliyor. Uzmanlar bu sebeple bölgedeki tüm fayların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini de söylüyor.

Aydın deprem bölgesi mi, aktif fay hattı var mı? Aydında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sadece il merkezi değil, Germencik, Kuşadası, Söke, Köşk, Sultanhisar, Nazilli ve Bozdoğan gibi birçok ilçe de aktif fay zonları üzerinde veya çok yakınında bulunuyor. TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası raporunda ise yaklaşık 44 mahallenin de doğrudan diri fay hatları üzerinde yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

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