Marmara Denizi açıklarında, Bursa’nın Karacabey ilçesine yakın bir noktada 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 14 Nisan 2026 tarihinde saat 15.42’de meydana gelen sarsıntının yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Yaşanan sarsıntı sonrası ''Bursa deprem bölgesi mi, fay hattı var mı?'' sorusu gündeme getirildi.

Marmara Denizi açıklarında Bursa’nın Karacabey ilçesi yakınlarında meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Bursa başta olmak üzere çevre illerde de hissedilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Peki, Bursa deprem bölgesi mi, fay hattı var mı?

BURSA DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye deprem tehlike haritasına göre Bursa yüksek riskli iller arasında yer alıyor. Bursa şehri birinci derece deprem kuşağında bulunurken aktif fay sistemlerinin etkisi altında.

BURSA'DA FAY HATTI VAR MI?

Bursa’da deprem üretme potansiyeline sahip aktif fay hatları bulunuyor. Bunların başında, doğuda Derecikızık ve Burhaniye çevresinden başlayıp batıda Uluabat Gölü’ne kadar uzanan yaklaşık 45 kilometrelik Bursa Fayı geliyor.

Marmara Denizi içinden geçen fay segmentleri ile Geyve - İznik - Gemlik hattı ve Yenişehir - Bursa - Manyas hattı da bölgeyi etkileyen önemli fay hatları arasında.

BURSA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bursa’da 14 Nisan 2026 tarihinde Marmara Denizi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Karacabey ilçesine yakın bir noktada kaydedilen sarsıntının yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.



