Şarkıcı Cem Adrian, İstanbul’da ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade verdi. Ünlü isim, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik olarak yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kapsam genişletildi. Düzenlenen son dalga operasyonunda aralarında şarkıcı Cem Adrian'ın da bulunduğu 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 19 isim gözaltına alınırken Adrian'ın yurt dışında olduğu öğrenilmişti.

Bugün İstanbul'a dönen Adrian, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcılığa ifade verdi. Adrian, ifadesinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Soruşturma sürecinde açıklama yapan ünlü isim, hakkında ortaya atılan iddiaları reddederek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Kimsenin zerre şüphesi olmasını istemem. Bahsi geçen maddelerin herhangi birinin herhangi bir hücremde bulunması imkansız. Türkiye’ye döner dönmez, hakkımda alınan karar doğrultusunda gerekli prosedürleri yerine getireceğim.”

Haberle İlgili Daha Fazlası