Pablo Picasso’nun yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki eseri, Christie’s tarafından düzenlenen çekilişte 100 avroluk biletle yeni sahibini bulacak.

MURAT ÖZTEKİN - Fransa’nın başşehri Paris’teki Christie’s müzayede evinde düzenlenecek olan bir faaliyet, katılımcılara tek bir bilet fiyatına Pablo Picasso’nun bir eserini kazanma şansı sunuyor. “100 avroya bir Picasso” adlı çekilişte, sanatçının 1941 tarihli “Tête de Femme” adlı yaklaşık 1 milyon dolarlık eseri, 100 avro karşılığında alınan biletlerle yeni sahibinin olacak.

120 BİN BİLET SATIŞTA

Yarın yapılacak çekiliş için toplam 120 bin bilet satışa sunuldu. Çekilişten elde edilecek gelirin ise Avrupa genelinde demans hastalığına yönelik klinik araştırmaları destekleyen bir vakfa bağışlanacağı ifade edildi. Kampanyanın üçüncü defa düzenlendiği belirtildi. Picasso’nun torunu Olivier Widmaier Picasso, eserin sanatçının ünlü Guernica tablosunu yaptığı atölyede üretildiğini belirterek, gerçek değerinin açıklanan rakamın da üzerinde olduğunu söyledi.

