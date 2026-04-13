100 avroya Picasso tablosu! 120 bin bilet satışa sunuldu
Pablo Picasso’nun yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki eseri, Christie’s tarafından düzenlenen çekilişte 100 avroluk biletle yeni sahibini bulacak.
- Çekilişle satışa sunulan 1941 tarihli “Tête de Femme” adlı Pablo Picasso eseri, 100 avroluk biletlerle yeni sahibini bulacak.
- Çekiliş için toplam 120 bin bilet satışta.
- Çekilişten elde edilecek gelir, Avrupa genelinde demans hastalığına yönelik klinik araştırmaları destekleyen bir vakfa bağışlanacak.
- Kampanya üçüncü kez düzenleniyor.
- Picasso'nun torunu Olivier Widmaier Picasso, eserin gerçek değerinin açıklanan rakamın da üzerinde olduğunu belirtti.
MURAT ÖZTEKİN - Fransa’nın başşehri Paris’teki Christie’s müzayede evinde düzenlenecek olan bir faaliyet, katılımcılara tek bir bilet fiyatına Pablo Picasso’nun bir eserini kazanma şansı sunuyor. “100 avroya bir Picasso” adlı çekilişte, sanatçının 1941 tarihli “Tête de Femme” adlı yaklaşık 1 milyon dolarlık eseri, 100 avro karşılığında alınan biletlerle yeni sahibinin olacak.
İngiltere'deki müzayedede ele geçirildiler! İki adet İznik çinisi ülkemize iade edildi
120 BİN BİLET SATIŞTA
Yarın yapılacak çekiliş için toplam 120 bin bilet satışa sunuldu. Çekilişten elde edilecek gelirin ise Avrupa genelinde demans hastalığına yönelik klinik araştırmaları destekleyen bir vakfa bağışlanacağı ifade edildi. Kampanyanın üçüncü defa düzenlendiği belirtildi. Picasso’nun torunu Olivier Widmaier Picasso, eserin sanatçının ünlü Guernica tablosunu yaptığı atölyede üretildiğini belirterek, gerçek değerinin açıklanan rakamın da üzerinde olduğunu söyledi.