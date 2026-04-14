EuroLeague ile olan A lisans anlaşması, gelecek haziranda bitecek olan Fenerbahçe Beko, Barcelona’da yapılan EuroLeague yönetim kurulu toplantısının ardından 10 yıllık yeni A lisans anlaşmasını kabul etti.

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague ile olan A lisans anlaşması, bu yaz haziran ayında sona erecekti. Bir süredir devam eden belirsizliğin ardından Fenerbahçe‘nin son kararı belli oldu.

EUROLEAGUE'DE 10 YIL DAHA

Eurohoops'un haberine göre; Fenerbahçe Beko, 10 yıl daha EuroLeague’de kalacak. Fenerbahçe, bugün Barcelona’da yapılan EuroLeague yönetim kurulu toplantısında 10 yıllık yeni A lisans anlaşmasını imzalamayı kabul etti. Fenerbahçe Beko, anlaşma sürecini şimdiden başlatmış durumda ve anlaşmanın bir sonraki yönetim kurulu toplantısında resmiyet kazanması bekleniyor.

MEVCUT FORMAT DEVAM EDECEK

Aynı zamanda, organizasyon formatında kısa vadede herhangi bir değişiklik yapılmayacak. EuroLeague, 2026-27 sezonunda 20 takımlı yapısıyla devam edecek ve mevcut format en az bir sezon daha korunacak.

Normal sezon yine çift devreli lig usulüne göre oynanacak; yani her takım toplam 38 maç yapacak ve tüm rakipleriyle hem iç sahada hem deplasmanda karşılaşacak.

Muhtemel değişikliklerin ise en erken 2027-28 sezonuna ya da sonrasına ertelenmesi bekleniyor.

