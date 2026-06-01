Buca Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, belediye yönetimi, imar birimleri, iştirakler ve müteahhitlik çevresini kapsayan geniş bir yolsuzluk ağı ortaya çıktı. Dosyada, usulsüz imar işlemleri, rüşvet karşılığı kat ve daire artışları, belediye iştirak kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması, “bankamatik memur” sistemi ile baskı ve darp tespitleri yer aldı. Dosyadaki beyanlarda, inşaat firmalarının, projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sabun" adıyla anıldığı ileri sürüldü.

İzmir'in Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yolsuzluk operasyonunda Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da aralarında olduğu 53 zanlı gözaltına alındı. Operasyonun detayları ise bu kadarına da 'pes' dedirtti.

RÜŞVET AĞI DEŞİFRE OLDU

Yargı ve emniyet birimlerinin uzun süreli fiziki ve teknik takibi, CİMER ihbarları ve tanıkların ürpertici beyanları, bir yerel yönetim sarmalında dönen organize imar ve ihale yolsuzluklarından birini gözler önüne serdi. Aralarında üst düzey belediye yöneticileri, imar müdürleri, şefler, mühendisler, meclis üyeleri ve müteahhitlerin de bulunduğu 62 kişiyi hedef alan operasyon, kamu gücünün haksız kazanç kapısına dönüştürüldüğü bir "rüşvet fabrikasını" deşifre etti.

Kripto organizasyon gibi çalışan imar şebekesinin, teknik usulsüzlükleri gizlemek için "proje yapıştırma" yöntemi kullandığı, kaçak yapılara geriye dönük evrak düzenlediği ve rüşvet paralarını inşaat şirketleri ile lüks mülkler üzerinden akladığı ortaya çıktı.

BUCA’DA İMAR ÜZERİNDEN KURULAN “RANT DÜZENİ”

Buca Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma dosyasında en dikkat çeken başlıklardan biri, imar süreçleri üzerinden kurulduğu öne sürülen rüşvet sistemi oldu. Tespitlere göre, ilçede yapılacak bazı inşaat projelerinde imar mevzuatına aykırı şekilde kat ve daire sayısı artırıldı, sorunlu projelerin onay süreçleri belediye içindeki belirli görevliler eliyle hızlandırıldı.

Dosyada yer alan beyanlarda, müteahhitlerin usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında belediye görevlilerine para, daire veya farklı menfaatler sağladığı ileri sürüldü. Bazı projelerde 20 dairelik kapasitenin usulsüz hesaplamalarla çok daha yüksek sayılara çıkarıldığı, bu yolla elde edilen haksız kazancın belediye içerisindeki ilgili kişilerle paylaşıldığı iddia edildi.

RUHSAT, OTURMA İZNİ VE NUMARATAJ HATTI

Soruşturma kapsamında yalnızca proje çizim ve onay süreçleri değil; ruhsat, yapı kullanma izni, oturma raporu, numarataj ve elektrik-su bağlantı işlemleri de mercek altına alındı. Dosyadaki iddialara göre, imara aykırı yapıların resmî işlemlerinde belediye içinden destek sağlandı; bazı binalar projeye aykırı olmasına rağmen ruhsatlandırıldı veya oturma izni verildi.

Yapılan tespitlere göre, yapı ruhsatı ve oturma raporu süreçlerinde belirli tutarlarda rüşvet talep edildiği, projeye aykırı büyütülen dairelerin ve ortak alan müdahalelerinin görmezden gelindiği öğrenildi. Ayrıca yeni yapılmış bazı binaların "geçmişe dönük evrak düzenleme" yöntemiyle daha eski tarihte yapılmış gibi gösterildiği, bu yolla kaçak yapıların yasal zemine oturtulmaya çalışıldığı iddia edildi.

MÜTEAHHİT-BELEDİYE HATTINDA “SABUN” SİSTEMİ

Dosyada yer alan en çarpıcı bulgulardan biri de bazı müteahhitlerin belediye görevlilerine ödeme yapmak için kendi aralarında özel yöntemler kullanması oldu. Beyanlarda, inşaat firmalarının projelerindeki aykırılıkların göz ardı edilmesi amacıyla belediye personeline rüşvet verdiği, bu ödeme trafiğinin "sorun çözme/erteleme" anlamında bazı çevrelerde “sabun” adıyla anıldığı ileri sürüldü.

İddialara göre, bazı inşaat firmaları kat artışı, kitle aşımı, daire sayısı artırımı, ruhsat kolaylığı ve oturma izni gibi işlemler için belediye içindeki görevlilerle temas kurdu. Bazı projelerde rüşvetin doğrudan para olarak, bazılarında ise daire, Çeşme'de lüks yazlık veya farklı menfaatler üzerinden sağlandığı öğrenildi.

BELEDİYE İŞTİRAKLERİ VE KREDİ KARTI HARCAMALARI

Soruşturma dosyasında belediye iştirakleriyle ilgili tespitler de geniş yer tuttu. İştirak şirketlerine ait kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanıldığı, şirket kaynaklarından karşılıksız nakit çekildiği, bazı siyasi organizasyonların konaklama, yemek ve ulaşım giderlerinin belediye iştirakleri üzerinden karşılandığı kaydedildi.

Dosyada ayrıca, belediye iştirakinden milyonlarca liralık para akışına ilişkin iddialar, araç kiralama bedellerinin kamu şirketi üzerinden ödenmesi ve kişisel ihtiyaçların şirket kaynaklarıyla karşılanması gibi başlıklar da yer aldı.

“BANKAMATİK MEMUR” AĞI MERCEK ALTINDA

Operasyon dosyasının bir diğer önemli ayağını ise “bankamatik personel” yöntemiyle belirli şahısların fonlanması oluşturdu. SGK kayıtları ve tanık beyanları doğrultusunda, fiilen çalışmadığı halde maaş ve ödeme alan kişiler ile bu sistemin kurulmasında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen belediye ve iştirak çalışanları soruşturma kapsamına alındı.

Bu başlık altında çok sayıda müdür, müdür vekili, büro personeli, iştirak çalışanı ve idari sorumlunun dosyada yer aldığı belirtildi. İddialara göre, belediye kaynakları üzerinden fiilen çalışmayan kişilere düzenli ödeme yapıldı ve bu uygulama belirli bir organizasyon çerçevesinde sürdürüldü.

İHALE VE DOĞRUDAN TEMİN DOSYALARI İNCELEMEYE GİRDİ

Soruşturma kapsamında araç kiralama, lastik alımı, çöp konteyneri, bitki alımı, etkinlik organizasyonları ve doğrudan temin işlemleri de incelemeye alındı. Dosyada, bazı ihalelerin belirli firmalara yönlendirildiği, alımların fahiş fiyatlarla yapıldığı ve bu işlemler üzerinden menfaat temin edildiği iddia edildi.

Özellikle milyonlarca liralık bitki alımı, araç kiralama süreçleri ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığına ilişkin beyanlar dosyada dikkat çekti. Belediyenin ihale ve satın alma süreçlerinin, imar dosyalarındaki rüşvet iddialarıyla birlikte organize bir çark içinde değerlendirildiği öğrenildi.

YOLSUZLUKLARI HABER YAPANLARA YÖNELİK BASKI, DARP VE SUSTURMA

Soruşturma dosyasında yalnızca mali suç iddiaları değil, belediye hakkında haber yapan veya sosyal medyada paylaşım yapan kişilere yönelik baskı ve darp iddiaları da yer aldı. Bazı beyanlarda, belediye yönetimi ve çevresindeki yapı hakkında eleştirel paylaşım yapan kişilerin tehdit edildiği veya fiziki saldırıya uğradığı öğrenildi

Bu iddialar, soruşturmanın yalnızca imar ve mali usulsüzlüklerle sınırlı kalmadığını; belediye çevresinde farklı sesleri kısmaya yönelik bir baskı mekanizması kurulduğu yönündeki iddiaların da incelemeye alındığını ortaya koydu.

62 ŞÜPHELİ, ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA

İzmir merkezli yürütülen operasyon kapsamında 62 şüphelinin belediye yönetimi, eski ve mevcut idari kadrolar, imar ve ruhsat birimlerinde görev yapan personel, iştirak yöneticileri, şirket çalışanları, müteahhitler ve teknik proje çevresinden kişiler olduğu belirtildi. Soruşturmanın odağında, belediye imkânlarının suç örgütü mantığıyla kullanıldığı, imar ve ihale süreçlerinden haksız kazanç sağlandığı, kamu kaynaklarının kişisel ve siyasi amaçlarla harcandığı ve usulsüz işlemlerin belediye içindeki belirli kadrolar eliyle yürütüldüğü iddiaları yer alıyor.

OPERASYON KAPSAMINDAKİ ŞÜPHELİLER

1.⁠ ⁠Görkem Duman – Belediye Başkanı

2.⁠ ⁠Erhan Kılıç – Önceki Dönem Belediye Başkanı

3.⁠ ⁠Çağdaş Kaya – Önceki Dönem İlçe Başkanı

4.⁠ ⁠İbrahim Tunçol – Belediye Başkan Yardımcısı

5.⁠ ⁠Barış Özreçber – Belediye Başkan Yardımcısı

6.⁠ ⁠Ayşe Kalafat – Planlama ve İmar Müdürü

7.⁠ ⁠Asiye Avcı – Sosyal Hizmetler Müdür Vekili

8.⁠ ⁠Ceyda Akbulut – Özel Kalem Müdürü

9.⁠ ⁠Ahmet Çakar – Oturma Birim Şefi

10.⁠ ⁠Aras İş – İmar Durum Şefi

11.⁠ ⁠Refik Karakaya – Etüt ve Proje Müdürü

12.⁠ ⁠Ecem Eren – Mimar

13.⁠ ⁠Emrah Baş – Firma Sahibi

14.⁠ ⁠Doğan Sarıkaya – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

15.⁠ ⁠Oğuzhan Aksoy – Hakediş ve Yapı Kullanma Personeli

16.⁠ ⁠Süleyman Omuzbüken – Ruhsat Birimi Çalışanı

17.⁠ ⁠Hakan Ördek – Firma Sahibi

18.⁠ ⁠Burcu Er Durmaz – Firma Sahibi / Meclis Üyesi

19.⁠ ⁠Serkan Altun – Firma Sahibi

20.⁠ ⁠Toygun Varol – Harita Müdürü

21.⁠ ⁠Nihat Taşçılar – Firma Sahibi

22.⁠ ⁠Mehmet Taşçılar – Firma Sahibi

23.⁠ ⁠Suat Tekdemir – Firma Sahibi

24.⁠ ⁠Rıdvan Demir – Firma Sahibi

25.⁠ ⁠Ramazan Altun – Firma Sahibi

26.⁠ ⁠Hakan Okutucu – İmar Müdürü

27.⁠ ⁠Bahadır Yılmaz – Hakediş/Yapı Kullanma Memuru

28.⁠ ⁠Fethi Kaplan – Oturma Birimi Memuru

29.⁠ ⁠Özgür Dalağan – Ruhsat Birimi Çalışanı

30.⁠ ⁠Akın Erkan Kalmaz – Bucamar Büro İşçisi

31.⁠ ⁠Sinem Öznur – İşletme ve İştirakler Müdür Vekili

32.⁠ ⁠Alparslan Ege – Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

33.⁠ ⁠Belkız Özdemir – Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Vekili

34.⁠ ⁠Senem Akyüz – Büro Personeli

35.⁠ ⁠Zekiye Avcı – Eski Şef

36.⁠ ⁠Sude Kasapoğlu – Büro Personeli

37.⁠ ⁠Mergül Şen – Personel

38.⁠ ⁠Aykut Doğan – Sıfır Atık ve İklim Müdürü

39.⁠ ⁠Selin Öztürk Şükrüoğlu – Sosyolog

40.⁠ ⁠Nurten Çetinkaya – Bucamar Çalışanı

41.⁠ ⁠Erhan Akyüz – Bucamar Çalışanı

42.⁠ ⁠Bahar Burmalı – Büro Personeli / Taşınır Kayıt Yetkilisi

43.⁠ ⁠Canan Yücel – Destek Hizmetleri Müdür Vekili

44.⁠ ⁠Yağmur Güçerek – Başkan Asistanı

45.⁠ ⁠Burcu Altunçekiç – Bucamar Muhasebe Sorumlusu

46.⁠ ⁠Serhat Gökhan Karakaplan – Bucamar Çalışanı

47.⁠ ⁠Şahin Akçay – Bucamar Çalışanı

48.⁠ ⁠Hasan Kalkan – Bucamar Çalışanı

49.⁠ ⁠Sevgi Kazankaya – Belediye Çalışanı

50.⁠ ⁠Ahmet Kazankaya – Hastane Çalışanı

51.⁠ ⁠Muhammet Sercan Güneri – İmar/Hakediş/Yapı Kullanma Personeli (Cezaevinde)

52.⁠ ⁠İlker Bilici – Ruhsat ve Denetim Müdürü (Cezaevinde)

53.⁠ ⁠Cem Beşgül – Yapı Ruhsat Personeli (Cezaevinde)

54.⁠ ⁠Erdem Başer Balkır – Belediye Başkan Yardımcısı (Yurtdışı firari)

55.⁠ ⁠Mahmut Zengin – Mimar (Yurtdışı firari)

56.⁠ ⁠Mustafa Genç – Mimar / Meclis Üyesi (Yurtdışı firari)

57.⁠ ⁠Naciye Balcı – Emekli Eski Çalışan (Yurtdışı firari)

58.⁠ ⁠S. U. – Belediye Yöneticisi (Firari)

59.⁠ ⁠K. B. – Belediye İştiraki Yöneticisi (Firari)

60.⁠ ⁠M. K. – Firma Sahibi (Firari)

61.⁠ ⁠Ö. K. – Firma Sahibi (Firari)

62.⁠ ⁠D. Y. – Firma Sahibi (Firari)

Toplam 62 şüpheli, belediye yönetimi, teknik kadrolar, iştirak çalışanları ve özel sektör bağlantılı kişilerden oluşmaktadır.

