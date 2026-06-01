Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeki bir şehirler arası yolcu otobüsünün önünü keserek araca zarar veren ve otogara kadar takibi sürdüren alkollü şahıslar, polis ekiplerinin müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı. Otobüsün sileceklerini kırarak hem şoföre hem de yolculara korku dolu anlar yaşatan şüphelilerden otomobil sürücüsünün 4.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. Trafik güvenliğini hiçe sayarak terör estiren şahıslara toplamda 657 bin 719 TL gibi rekor bir idari para cezası kesilirken, araçları 60 gün süreyle trafikten men edilen ve gözaltına alınan saldırganlar hakkında adli işlem başlatıldı.

