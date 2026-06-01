Fenerbahçe'de gözler Haziran ayında gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi. Sarı-lacivertli camiada başkanlık yarışı hız kazanırken, başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Kulüpte seçim sürecinin yaklaşmasıyla birlikte ''Fenerbahçe seçimi ne zaman, kimler aday oldu?'' soruları da gündeme getirildi.

''Fenerbahçe seçimi ne zaman, kimler aday oldu?'' merak edilirken Aziz Yıldırım, seçimlerde birlikte çalışacağı yönetim kadrosunu açıkladı. Deneyimli isimlerin yanı sıra iş dünyasından ve spor camiasından birçok kişinin yer aldığı listede çeşitli alanlarda görev yapmış isimler bulunuyor.

Fenerbahçe seçimi ne zaman, kimler aday oldu? FB Olağanüstü Genel Kurul tarihi duyuruldu

Aziz Yıldırım'ın asil yönetim kurulu adayları arasında Barış Göktürk, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Mustafa Çağlar, Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir, Tanju Kaya, Ahmet Murat İman, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık, Mehmet Aydın ve Mehmet Selim Kosif yer aldı.

Yedek yönetim kurulu listesinde ise Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan ve Yasemin Babayiğit bulunuyor.

FENERBAHÇE SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için geri sayım başladı. Sarı-lacivertli kulüpte olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirileceği açıklandı.

Seçim tarihinin netleşmesiyle birlikte gözler başkan adaylarına ve yönetim listelerine çevrildi. Fenerbahçe üyeleri Haziran ayında yapılacak genel kurulda kulübün geleceğini belirleyecek isim için oy kullanacak.

FENERBAHÇE SEÇİMDE KİMLER ADAY OLDU?

Fenerbahçe'de seçim sürecinin en dikkat çeken isimlerinden biri Aziz Yıldırım oldu. Başkan adaylığını açıklayan Yıldırım, seçimde birlikte çalışacağı yönetim kurulu listesini de kamuoyuyla paylaştı.

Başkanlık yarışında adaylığını duyuran isimlerden Barış Göktürk ise daha sonra önemli bir karar alarak Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Göktürk, Fenerbahçe'nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirterek seçim sürecinde Aziz Yıldırım'ın yanında yer alacağını duyurdu.

