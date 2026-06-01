Muğla’da en son plajda görülen ve kayıp olarak aranan müdür yardımcısı Özkan Kırbıyık, karadan ulaşımı olmayan bir koyda bitkin bulundu. Kırbıyık’ın geceyi burada uyuyarak geçirdiği, telefonuna ulaşılamadığı ve bu nedenle kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İnlice Ahmet Nazif İlkokulu müdür yardımcısı Özkan Kırbıyık, son olarak İnlice Plajı’nda görülmüş kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Okul müdür yardımcısı hakkında yakınları kayıp ihbarında bulunmuştu. Eşyaları plajda bulunan Kırbıyık’ı arama ve kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Kayıp okul müdür yardımcısı ıssız koyda bulundu! Sağlık durumu iyi

KOYDA BİTKİN HALDE BULUNDU

Dron desteğiyle bölgede arama çalışması yapan ekipler, kayıp okul müdür yardımcısını karadan ulaşımı olmayan bir koyda bitkin halde buldu.

Yapılan kontrollerde yüzerek karşı koya geçen Kırbıyık'ın geceyi burada uyuyarak geçirdiği, telefonuna ulaşılamadığı ve bu nedenle kendisinden haber alınamadığı belirlendi. Özkan Kırbıyık’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sahil güvenlik botuyla kıyıya getirilen müdür yardımcısı işlemlerin ardından ailesiyle bölgeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Muğla'nın Fethiye ilçesine görevlendirilen Özkan Kırbıyık, dün İnlice Plajı'na gitmişti. Yakınlarının giysi ve eşyalarını sahilde bulduğu Kırbıyık'ın kaybolduğu ihbarı üzerine güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatmıştı

