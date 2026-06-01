Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Turan Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir okul servisi, önce yolda scooter kullanan bir çocuğa, ardından da kontrolünü kaybederek karşı yönden gelen otomobile çarparak zincirleme kazaya neden oldu. Yürekleri ağza getiren kaza sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, sağlık ve tedbir amacıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yetkililer kazanın oluş şekliyle ilgili detaylı inceleme başlattı.

