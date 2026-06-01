CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan gerilim yeni bir boyut kazandı. TBMM'nin resmi programında CHP'nin grup toplantısı yer almazken, Özgür Özel toplantının planlandığı gibi yarın saat 13.30'da yapılacağını açıkladı.

CHP’de mutlak butlan kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel taraftarları arasında yaşanan gerilim sürerken, partide bu kez de grup toplantısı tartışması gündeme geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, salı gününe ilişkin resmi çalışma programını yayımladı. Meclis'in internet sitesinde yer alan programda, CHP'nin saat 13.30'da gerçekleştirmesi beklenen grup toplantısına yer almaması dikkat çekti.

Resmi takvime göre salı günü yalnızca DEM Parti'nin saat 12.45'te düzenleyeceği grup toplantısı programa alınırken, İYİ Parti'nin grup toplantısının ise çarşamba günü saat 10.30'da yapılacağı belirtildi. CHP grup toplantısının listede bulunmaması, parti kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

CHP’de grup toplantısı krizi derinleşiyor: TBMM takviminde yok!

ÖZEL: TOPLANTI YARIN YAPILACAK

Gelişmelerin ardından gözler CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çevrildi. TBMM'de düzenlenen 16, 19 ve 20. Dönem Mersin Milletvekili Yusuf Fevzi Arıcı'nın cenaze törenine katılan Özel, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yarın yapılması planlanan Grup Toplantısı'na ilişkin TBMM Başkanlığı ile bir temasları olup olmadığına dair soru üzerine Özel, usulüne uygun kapalı bir grup toplantısı yaparak, partisinin Grup Başkanı seçildiğini anımsattı.

CHP’de grup toplantısı krizi derinleşiyor: TBMM takviminde yok!

Sonucun Meclis Başkanlığına gönderildiğini, Başkanlığın durumu inceleyerek seçimi tescil ettiğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Hatta Genel Merkez'in başvurusunu da değerlendirdi ve ikisini birden uygulamaya koydu. Sitelerinden benim 'Genel Başkan' unvanımı kaldırdılar çünkü Genel Merkez buraya o kararı yollamıştı ve 'Grup Başkanı' unvanımı siteye tekrar işlediler. Burada herhangi bir tereddüt yok. Onun dışında bize gelmiş herhangi bir olumsuzluk yok, olmaz da. Bir de CHP Grubu burada. Milletvekilleri ve Grup, kendiliğinden Meclis çalışması sürerken bile sözlü çağrıyla da grup toplantısı yapabilir. 13.30'da sizlerin de ilgi gösterdiği açık Grup Toplantımız ilan edildiği gibi yarın yapılacak."

Haberle İlgili Daha Fazlası